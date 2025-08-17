Jannik Sinner conquista la finale dell’ATP 1000 di Cincinnati dopo una sfida combattuta con il francese Térence Atmane. Il match, durato un’ora e 26 minuti, si è concluso con il punteggio di 7-6, 6-2 a favore dell’altoatesino. Nell’atto conclusivo del torneo, Sinner sfiderà il suo eterno rivale Carlos Alcaraz, vittorioso su Alexander Zverev per 6-4, 6-3.

Il racconto del match

La prima frazione è stata molto combattuta. Il transalpino credeva fermamente nell’impresa e, in effetti, ha messo a segno punti dall’elevato coefficiente tecnico. Entrambi hanno ottenuto percentuali altissime al servizio: 64% per Sinner, addirittura 78% per Atmane.

Gli scambi prolungati sono stati rari. Dopo diversi deuce e un alternarsi di game vinti, si è arrivati al primo e ultimo tie-break dell’incontro, nel quale l’attuale numero 69 al mondo ha pagato la tensione con un doppio fallo iniziale. Sinner ha subito preso il comando, volando sul 3-0. Il francese ha approfittato di due errori di dritto dell’italiano per accorciare sul 3-2, ma quest'ultimo è riuscito poi ad allungare fino al 7-4, vincendo il primo parziale, che è durato 46 minuti.

Il secondo set è cominciato subito con un game molto intenso, durato quattordici punti e oltre otto minuti, Sinner è apparso stanco e provato dal caldo. Sul 2-1 in favore dell’azzurro, coach Simone Vagnozzi ha dovuto intervenire suggerendogli: “Tieni i punti corti, i primi due in risposta vai a tutta, cerca di accorciare gli scambi per risparmiare energie”.

Indicazioni semplici, ma decisive. Subito dopo, Sinner ha trovato il primo break della partita. Da quel momento in poi, la sfida ha cambiato volto: Atmane ha patito a sua volta un calo fisico e l’italiano ha imposto il suo ritmo, chiudendo il secondo set sul 6-2.

Per Sinner sarà la ventottesima finale in carriera, l’ottava in un torneo di questa categoria e la quarta consecutiva dopo quelle del Roland Garros, Wimbledon e Roma; inoltre, dall’inizio del Cincinnati Open non ha perso nemmeno un set. La giornata si è chiusa con una nota di festa: il pubblico ha intonato “Tanti auguri” per celebrare i 24 anni del numero uno al mondo (è nato il 16 agosto).

La finale di Cincinnati: Sinner vs Alcaraz

Ancora una volta, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in finale.

Lo spagnolo ha superato Alexander Zverev in due set (6-4, 6-3), approfittando dei problemi fisici accusati dal tedesco nel secondo parziale. Nonostante la giovane età dei due, si sono già incontrati 13 volte in carriera. Attualmente, Alcaraz è in vantaggio per 8 vittorie a 5. Nel corso del 2025 si sono affrontati 3 volte: lo spagnolo ha vinto le finali di Roma e del Roland Garros, mentre l’altoatesino si è preso la rivincita con la vittoria a Wimbledon.