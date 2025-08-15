Prosegue il cammino della nazionale italiana ai Campionati del Mondo Under 21 femminili di pallavolo. La rassegna iridata giovanile è in corso a Surabaya, in Indonesia. La formazione azzurra, guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, ha raggiunto i quarti di finale, dopo aver superato le padrone di casa dell’Indonesia negli ottavi. Le azzurrine scenderanno in campo oggi, venerdì 15 agosto, alle ore 12 italiane per affrontare la Cina nei quarti. L’obiettivo delle azzurrine è proseguire l’ottimo percorso fin qui disputato nella rassegna iridata e approdare alla zona medaglie.

In caso di successo contro la Cina, in semifinale troverebbero il Brasile, che nel primo quarto di finale ha superato 3-0 l’Argentina, mentre dall’altra parte del tabellone sono in programma gli incontri Bulgaria-Polonia e Turchia-Giappone.

Italia-Cina: i quarti di finale in diretta streaming

La sfida tra Italia e Cina rievoca la finale della precedente edizione dei Campionati del Mondo Under 21. Nel 2023 in Messico, le due nazionali si incontrarono in finale, con le azzurre che si dovettero arrendere al tie-break, accontentandosi della medaglia d’argento, mentre le cinesi festeggiarono il titolo. In questa rassegna iridata invece lo scontro sarà solo ai quarti, ma si preannuncia una sfida di altissimo livello.

Infatti, la Cina ha dominato la Pool B, vincendo tutti i match e superando nell’ordine Croazia, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Messico e Stati Uniti. Poi la squadra guidata dal coach Jiyang Xie ha superato negli ottavi la Thailandia per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19). Le azzurrine dovranno dare il massimo per riuscire a superare un avversario di grande qualità e proseguire il proprio cammino verso le medaglie. La partita tra Italia e Cina sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

La vittoria delle azzurrine contro l’Indonesia

Negli ottavi di finale dei Campionati del Mondo Under 21, l’Italia ha superato le padrone di casa dell’Indonesia, imponendosi con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13).

Le azzurrine sono state brave a partire subito forte, nonostante la spinta del pubblico per le proprie portacolori. L’Italia ha vinto in scioltezza i primi due set, ma poi l’Indonesia ha reagito riuscendo a vincere in rimonta il terzo parziale. Nel quarto set dopo un avvio equilibrato, le azzurrine hanno trovato il break decisivo, allungando poi fino al successo. La top scorer della partita è stata nuovamente l’azzurra Merit Adigwe, che ha messo a referto ventisette punti, confermando l’ottimo stato di forma.