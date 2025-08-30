Prosegue la Fipav Cup Men Elite, torneo quadrangolare amichevole in corso di svolgimento a Torino. Una competizione che serve agli azzurri per testare la condizione in vista dei prossimi Campionati del Mondo, che prenderanno il via venerdì 12 settembre nelle Filippine. Oggi (sabato 30 agosto) alle ore 20:30 l’Italia affronterà la Germania al Palavela, nel secondo test match. Ieri la squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha aperto il torneo contro la Turchia, ottenendo una vittoria con il punteggio di 3-1. Gli azzurri si troveranno di fronte oggi un avversario di maggiore qualità, visto che la Germania è attualmente ottava nel ranking mondiale e nel primo match ha superato 3-0 l’Olanda.

La sfida di questa sera sarà quindi un test importante per gli azzurri in vista dei Mondiali. La partita tra Italia e Germania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su Discovery +. Nella giornata odierna si svolgerà a Torino anche l’altra sfida amichevole tra Turchia e Olanda, che sarà poi l’ultima avversaria degli azzurri nel match conclusivo di domani.

I precedenti contro la Germania

Il match di questa sera tra Italia e Germania nella Fipav Cup Men Elite sarà il terzo confronto stagionale tra le due nazionali, entrambi vinti dagli azzurri. Il primo incontro è stata un’amichevole disputata il 25 maggio al BMW Park di Monaco con gli azzurri che hanno avuto la meglio al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-19, 25-22,20-25, 20-25, 15-7).

Poi le due squadre si sono affrontate nella fase preliminare della Volleyball Nations League, nella seconda partita della prima week di gare a Quebec City (Canada). Un match in cui gli azzurri sono riusciti ad imporsi in rimonta al tie-break, ribaltando il passivo iniziale di due set a zero e chiudendo con il punteggio di 3-2 (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11). A livello complessivo i precedenti tra Italia e Germania sono quarantanove, con il bilancio favorevole agli azzurri con trentotto vittorie e undici sconfitte.

La vittoria nell’esordio contro la Turchia

Nella partita d'esordio della Fipav Cup Men Elite gli azzurri hanno realizzato una prestazione convincente, superante la Turchia con il punteggio di 3-1 (25-19, 31-29, 19-25, 25-16).

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dovuto fare a meno di Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò, entrambi infortunati durante l'allenamento di rifinitura, ma ha potuto contare nuovamente dal primo minuto sul centrale Roberto Russo. Gli azzurri hanno quasi sempre comandato il gioco durante la partita, concedendo la supremazia del campo agli avversari solo nel terzo set.