La nazionale italiana maschile di pallavolo torna in campo per un torneo amichevole in preparazione dei Campionati del Mondo.

Parte infatti oggi, venerdì 29 agosto, a Torino la Fipav Cup Men Elite, quadrangolare che vedrà protagoniste Italia, Olanda, Germania e Turchia.

Terminata la Volleyball Nations League con una storica medaglia d’argento, i nostri portacolori hanno dunque iniziato il cammino di avvicinamento verso la rassegna iridata che andrà in scena nelle Filippine da venerdì 12 a domenica 28 settembre.

In questo mese gli azzurri hanno svolto degli specifici collegiali di allenamento a Cervia e Verona e adesso testeranno la condizione in questi test match.

Per l'Italia, il torneo si aprirà dunque questa sera alle ore 20.30 con la sfida contro la Turchia in programma presso il Palavela di Torino. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su RaiSport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su Discovery +.

Nel pomeriggio scenderanno in campo anche le altre due nazionali, con la sfida tra Germania e Olanda calendarizzata per le ore 17.00.

I convocati dell’Italia per il torneo

Per questa Fipav Cup Men Elite, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 giocatori. In vista dei Campionati del Mondo nelle Filippine un elemento andrà comunque scartato, dato che la kermesse prevede rose da 14 giocatori.

Il CT azzurro dovrà rinunciare allo schiacciatore Daniele Lavia, che ha subito un infortunio alla mano durante l'allenamento con i pesi, ma ritroverà Roberto Russo, che sarà all’esordio stagionale in azzurro dopo il rientro da un lungo stop.

Di seguito i convocati dell’Italia: Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

I precedenti contro la Turchia

Quest'anno l'Italia non ha mai affrontato la Turchia.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla Volleyball Nations League 2024, nella fase preliminare, quando gli azzurri ottennero un successo con il punteggio di 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-21). A livello maschile, tra Italia e Turchia si sono giocate 22 partite, con un bilancio nettamente a favore degli azzurri, che hanno centrato 20 vittorie e subito solo 2 sconfitte.