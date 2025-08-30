Prosegue la striscia di vittorie dell’Italia ai Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo, con la conquista del pass per le semifinali. In questa rassegna iridata giovanile a Jiangmen (Cina), la nazionale italiana sta mostrando un rendimento impeccabile, superando con autorevolezza tutti gli avversari trovati sul proprio cammino. La squadra guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, dopo aver battuto Cuba nei quarti, affronterà in semifinale la Repubblica Ceca, nel match in programma sabato 30 agosto alle 11 ora italiana. In caso di successo, gli azzurrini si giocherebbero la medaglia d’oro iridata contro la vincente dell’altra semifinale tra Stati Uniti e Iran, mentre in caso di sconfitta disputeranno la finale per il bronzo.

Una sfida cruciale per la nazionale italiana, chiamata a confermare le ottime prestazioni degli ultimi incontri.

Italia-Repubblica Ceca: la semifinale in diretta streaming

In questa prima semifinale dei Campionati del Mondo Under 21, si troveranno di fronte due nazionali ancora imbattute. Se l’Italia, dal canto suo, ha dominato la Pool D e poi superato Corea del Sud e Cuba, dall’altra parte la Repubblica Ceca ha fatto un cammino altrettanto brillante. La nazionale guidata dal coach Michal Nekola ha chiuso la Pool C a punteggio pieno, superando 3-0 la Colombia, 3-2 Cuba, 3-0 il Brasile, 3-0 la Bulgaria e 3-1 il Giappone. Nel tabellone a eliminazione diretta, la Repubblica Ceca ha battuto 3-1 la Turchia negli ottavi e 3-1 la Polonia nei quarti.

La Repubblica Ceca raggiunge per la prima volta le semifinali in questa competizione, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei Campionati Europei dello scorso anno, dimostrando la propria crescita. Servirà dare il massimo in campo per gli azzurrini per riuscire a raggiungere la finale. Il match tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

Il successo degli azzurrini contro Cuba

Nei quarti di finale, l’Italia ha superato Cuba con il punteggio di 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-21) centrando così la settima vittoria consecutiva in questi Campionati del Mondo Under 21. Una partita che è stata a lunghi tratti equilibrata, ma in cui gli azzurrini hanno saputo prevalere grazie a una maggiore intensità e lucidità nei momenti chiave dei set.

Il top scorer del match è stato il cubano Martínez Campos con 24 punti a referto. Per l’Italia, invece, ci sono stati tre giocatori in doppia cifra: Tommaso Barotto con venti punti, Pardo Mati con diciotto e Manuel Zlatanov con sedici.