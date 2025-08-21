Gli Azzurrini si preparano al secondo match dei Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo, che si stanno svolgendo a Jiangmen (Cina). La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, ha debuttato nel migliore dei modi vincendo 3-0 contro l’Indonesia. La seconda sfida della Pool D per gli Azzurrini sarà contro l’Ucraina, in programma venerdì 22 agosto alle 14 ora italiana. L’obiettivo è bissare il successo per conquistare punti preziosi in chiave classifica. Il nuovo format a ventiquattro squadre prevede che passino il turno le prime quattro squadre delle sei nel girone, quindi se la qualificazione appare alla portata, sarà invece fondamentale chiudere nelle prime posizioni per avere un cammino più agevole nel tabellone a eliminazione diretta.

Italia-Ucraina, il secondo match in diretta streaming

Dopo una sfida relativamente agevole contro l’Indonesia, gli Azzurrini troveranno un avversario più ostico nel secondo match dei Campionati del Mondo Under 21. L’Ucraina, pur essendo in penultima fascia nel sorteggio dei gironi, lo scorso anno ai Campionati Europei è riuscita a ottenere un ottimo risultato. Nella rassegna continentale ospitata tra Grecia e Serbia, ha chiuso al quarto posto, davanti all’Italia, eliminata al termine della fase a gironi. Nel match d’esordio in questi Mondiali, la Nazionale guidata dal tecnico Sergii Kapelus ha sconfitto la più quotata Argentina per 3-1, dimostrando le proprie qualità. Il match tra Italia e Ucraina sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

La vittoria all’esordio contro l’Indonesia

Il debutto dell’Italia in questi Campionati del Mondo Under 21 è stato, come previsto, senza intoppi. La squadra, guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, si è imposta contro l’Indonesia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-22). Gli Azzurrini hanno dominato i primi due set, riuscendo a prendere subito il largo e mantenendo un ampio margine fino alla fine del set. Nel terzo set, invece, è arrivata la reazione decisa dell’Indonesia, che ha messo in difficoltà gli Azzurrini, sotto sul 7-13. Poi l’Italia, dopo il timeout, si è ripresa, trovando la parità sul 19-19 e andando poi a completare la rimonta per vincere la partita. Il top scorer dell’incontro è stato il centrale azzurro Pardo Mati, che ha messo a referto tredici punti, gli stessi dell’indonesiano Haikal, mentre alle loro spalle è presente l’opposto Tommaso Barotto, che ne ha realizzati dodici.