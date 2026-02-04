L'inizio dell'avventura di Remco Evenepoel alla RedBull Bora hansgrohe è stato particolarmente convincente. Il belga, grande colpo di mercato di questa stagione di ciclismo e particolarmente atteso alle prime corse, ha messo a segno una tripletta alla Challenge Maiorca della scorsa settimana, guidando i compagni al successo nella cronosquadre per poi piazzare due assoli nelle successive prove in linea. Evenepoel affronta da oggi, mercoledì 4 febbraio, la sua seconda gara stagionale alla Volta Valenciana, un test più probante vista la qualità degli avversari che si troverà di fronte, su tutti Joao Almeida.

'E' già stata dura'

Parlando a Sporza alla vigilia della corsa, Evenepoel ha condiviso la sua esperienza con il nuovo preparatore Dan Lorang, che lo segue da questo inverno. Il campione belga ha sottolineato quanto si sia rivelato impegnativo il suo approccio durante la fase di preparazione. Il cambio di metodo di allenamento è uno degli aspetti più interessanti di questa avventura di Evenepoel alla RedBull.

"È già stata dura", ha detto il corridore, riferendosi alle intense sessioni di allenamento che ha dovuto affrontare. "Ho avuto pochissimi giorni di allenamento in cui pedalavo con calma. C'era sempre un esercizio o dovevo aumentare la fatica.

Questa è la sua filosofia."

Evenepoel: 'Questi esercizi dovrebbero dare i loro frutti'

Questa nuova strategia di allenamento, che prevede sessioni più impegnative e mirate, porta con sé una sfida significativa per Remco Evenepoel. Tuttavia, sembra che gli sforzi stiano già dando i loro frutti. "Mi ha assegnato molti esercizi impegnativi, ho sofferto in allenamento, ma dovrebbero dare i loro frutti in gara," ha affermato. La fiducia che ripone nel nuovo programma è stata confermata dalle prestazioni nelle prime corse stagionali.

Il corridore ha sottolineato di aver instaurato subito un buon rapporto con Lorang e che questo è fondamentale per il suo sviluppo. "Andiamo molto d'accordo e lavoriamo in modo molto professionale.

Tutto è andato liscio," ha concluso il ciclista belga, riflettendo sulla sinergia che si è venuta a creare tra loro due. L'approccio innovativo di Lorang sta attirando l'attenzione non solo per la durezza delle sessioni di allenamento, ma anche per la possibile evoluzione delle capacità competitive di Evenepoel.