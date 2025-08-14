Prosegue il cammino della numero uno del circuito WTA nel torneo di tennis Master 1000 di Cincinnati (Ohio, USA). Aryna Sabalenka, nel mach valido per gli ottavi di finale, ha battuto in scioltezza l'iberica Jéssica Bouzas Maneiro. Ai quarti la tennista bielorussa affronterà la kazaka Elena Rybakina, attuale numero 10 al mondo.

Il racconto del match

Il primo set è stato dominato in lungo e in largo da Aryna Sabalenka. La numero uno al mondo ha lasciato pochissime occasioni all'avversaria. Dopo 18 minuti di gioco, il punteggio parziale era di 4-0, a dimostrazione di un dominio netto.

Nel quinto game, Sabalenka ha avuto un piccolo calo di energie, che ha permesso a Bouzas Maneiro di vincere il primo e unico game del 1° set.

Il resto della frazione è stato avaro di sorprese: la tennista bielorussa ha continuato ad imporre il proprio gioco, chiudendo il primo parziale (durato appena 27 minuti) con il punteggio di 6-1.

Il secondo set è stato decisamente più combattuto: Maneiro ha alzato il ritmo ed ha messo in difficolta Sabalenka, almeno apparentemente. La numero uno al mondo nel quinto game è riuscita comunque ad ottenere il break portandosi sul 3-2 in suo favore. La reazione dell'avversaria è arrivata all'ottavo game quando riuscita a strappare per la prima volta il servizio alla tennista bielorussa riportando la situazione in parità, sul punteggio di 4-4.

Nell'undicesimo game Sabalenka è riuscita nuovamente ad ottenere il break portandosi sul 6-5, per poi chiudere definitivamente la pratica sul proprio turno di servizio. Il secondo set si è concluso sul punteggio di 7-5 a favore di Sabalenka che ha staccato il pass valido per i quarti di finale, dove affronterà Elena Rybakina.

Sabalenka vs Rybakina: nei precedenti la bielorussa è avanti 7-4

Nei quarti di finale, Aryna Sabalenka affronterà Elena Rybakina, che ha guadagnato l'accesso ai quarti battendo l'americana Madison Keys (numero 6 del circuito) col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Le due tenniste arriveranno al match in condizioni fisiche differenti: mentre la vittoria con Maneiro è stata relativamente agile per la bielorussa (81 minuti di gioco), la kazaka ha affrontato una sfida ben più impegnativa che l'ha tenuta in campo per 146 minuti.

Per quanto concerne gli incroci, le due tenniste si sono affrontate già 11 volte in carriera; attualmente, la "tigre della Bielorussia" è in vantaggio per sette vittorie a quattro. Quest'anno si sono affrontate solo in un'occasione, Aryna Sabalenka ha estromesso la rivale nei quarti di finale del German Open (WTA 500, Berlino). Nel 2024, ci sono stati tre confronti: due vittorie per Rybakina (finale di Brisbane e primo turno delle WTA Finals) e una per la bielorussa (semifinale al torneo di Madrid).