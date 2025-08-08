Dopo una lunghissima carriera incorniciata da 49 titoli e sette vittorie nei tornei del Grande Slam (in singolare), Venus Williams è pronta a tornare in campo come wild card al Cincinnati Open (Mason, Ohio). La tennista statunitense, oggi classificata al numero 571 del ranking WTA, affronterà Jéssica Bouzas Maneiro nel primo turno del torneo, giovedì 7 agosto, al termine dell’incontro tra Markéta Vondroušová e Jaqueline Cristian.

Venus Williams cerca da tempo di tornare in condizione

Il Cincinnati Open, in programma dal 7 al 18 agosto, rappresenta una delle ultime grandi tappe di preparazione in vista degli US Open.

La campionessa in carica del torneo è la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero uno al mondo. Durante una conferenza stampa a Cincinnati, la Venere Nera non ha escluso la possibilità di proseguire anche nel 2026, affermando: “Non dovreste mai escludermi”.

L’avversaria di turno sarà la 22enne Jéssica Bouzas Maneiro, nata sette mesi dopo che Williams aveva raggiunto per la prima volta la vetta del ranking mondiale. L'avversaria è recentemente finita sotto i riflettori per aver battuto Emma Navarro, all’epoca numero 9 del mondo, al Roland Garros in due set con un sorprendente 6-0, 6-1 in soli 57 minuti! È poi uscita al quarto turno, ma in questo 2025 è cresciuta molto, non sarà un avversario facile.

Lo scorso mese, Venus Williams ha partecipato al Citi Open di Washington, dove ha superato il primo turno prima di essere eliminata dalla polacca Magdalena Fręch con un netto 6-2, 6-2.

45 anni e non sentirli

La partecipazione della Williams al torneo di Cincinnati segna un ulteriore passo nel suo tentativo di tornare competitiva dopo un lungo periodo di stop (16 mesi), legato a infortuni e problemi fisici; ha anche dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per fibromi (o miomi) uterini, ossia tumori benigni causa di astenia, dolore pelvico, ecc. A 45 anni e con un coraggio da vera leonessa, Queen V non si arrende: grazie alla wild card (inviti concessi ad atleti famosi o in rampa di lancio) potrà continuare a prendere parte agli eventi più importanti del circuito WTA.

Venus Williams ha vissuto una carriera straordinaria che l’ha vista dominare questo sport assieme alla sorella Serena. Nel 2000, divenne la prima donna afroamericana a conquistare Wimbledon dai tempi di Althea Gibson nel 1958. Oggi, seppur con obiettivi e prospettive diversi, la statunitense rimane un punto di riferimento per le nuove leve. Il torneo di Cincinnati non sarà nemmeno l'unica occasione per vederla giocare, infatti a fine agosto prenderà parte anche a un evento di doppio misto in occasione degli US Open.