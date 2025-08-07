Dopo il successo a Wimbledon, il numero uno del Ranking ATP Jannik Sinner, si appresta ora ad affrontare il Masters 1000 di Cincinnati. In conferenza stampa il tennista azzurro, che durante il torneo sull'erba aveva accusato un problema al gomito in seguito ad una caduta durante il match disputato con Grigor Dimitrov, ha rassicurato i suoi sostenitori: "Il gomito non mi fa male".

Sinner ha poi spiegato il motivo per cui indossa una manica sul braccio: "Mi piace la sensazione che dà, offre un po’ più di stabilità quando colpisco la palla. L’avevo già usata a Wimbledon e mi era piaciuta".

Jannik Sinner in vista dell'ATP Master 1000 di Cincinnati: 'Arrivo con una bella spinta'

Jannik Sinner, anche in virtù del successo ottenuto a Wilmbledon, è parso particolarmente ottimista in vista del suo debutto a Cincinnati: "Riuscire a giocare a questo livello dopo quello che era successo nello Slam precedente ha sorpreso un po’ anche me, quindi sono molto contento. Arrivo con una bella spinta".

Il tennista azzurro si è poi espresso sulla durata del torneo che si estende su due settimane: "Ormai sono tanti i tornei così, diventano lunghi. Ma non possiamo controllare tutto".

Alla domanda su cosa preferirebbe lui, Sinner ha però precisato: "Se mi chiedete se preferisco un torneo di una settimana, la risposta è sì.

Come Monte Carlo, ad esempio. Ma va bene così".

Quando debutterà Jannik Sinner e dove seguire in Tv il torneo di Cincinnati

Tutti i match del torneo Master 1000 di Cincinnati verranno trasmessi in esclusiva sui canali SkySport da giovedì 7 agosto 2025. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in live-streaming anche su SkyGo e su Now. Per il debutto di Jannik Sinner, invece, bisognerà attendere qualche giorno. Il tennista azzurro (che arriva all'appuntamento da testa di serie numero uno) scenderà in campo nella giornata di sabato 9 agosto per affrontare nel secondo turno il vincente tra Daniel Elahi Galan e Vit Kopriva.

Per gli appassionati di Tennis sarà interessante scoprire anche quale sarà il cammino nel torneo statunitense di altri tennisti azzurri, come: Flavio Comolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

L'attenzione sarà focalizzata anche sul circuito WTA. Jasmine Paolini attende di conoscere la sfidante tra Maria Sakkari e la qualificata Kamilla Rakhimova, mentre Lucia Brozetti farà il suo debutto a Cincinnati sfidando al primo turno Lin Zhu.