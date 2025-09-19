I Mondiali di ciclismo 2025, che si corrono in Ruanda, si aprono domenica 21 settembre con le prove a cronometro elite. A scendere in strada per prime saranno le donne, alle 10 di mattina, su un percorso di 31,2 chilometri che presenta ben 460 metri di dislivello. Le difficoltà altimetriche e l'alta quota rendono questa prova molto particolare e piena di incognite. Nel gruppo delle favorite spiccano i nomi di Chloè Dygert, già due volte iridata di speciaità, di Demi Vollering e Marlen Reusser.

Mondiali, percorso con tre salite

Questi primi Mondiali di ciclismo nel continente africano saranno caratterizzati da percorsi particolarmente impegnativi.

Quello della cronometro femminile, che domenica 21 settembre apre il programma iridato, non fa eccezione. La prova misura 31,2 km ed è caratterizzata da tre salite. La partenza è alla BK Arena, uno dei palasport più grandi dell'intera Africa orientale, a 1520 metri di quota. I primi otto chilometri sono i più facili e pianeggianti. Qui inizia la salita alla Cote de Nyanza, un paio di km al 6%. Dalla vetta, a quota 1653, si scende su una strada che viene poi ripercorsa in salita dopo una svolta di 180 gradi. Dopo quattro km al 3% siamo di nuovo in cima alla Cote de Nyanza, dalla quale si ridiscende affrontando di nuovo la strada percorsa inizialmente in salita.

Il percorso prosegue prevalentemente in discesa fino a tre chilometri dall'arrivo, dove inizia la Cote de Kimihurura, 1300 metri al 6.3%, tutta in pavè.

In cima a questa salita, il percorso scende leggermente per poi riprendere a salire fino al traguardo, con pendenze sul 3-4%. L'arrivo è al Convention Centre di Kigali, a 1493 metri di quota. I rilevamenti cronometrici sono fissati nei due passaggi sulla Cote de Nyanza, ai km 10.6 e 19, e al km 26.6. La corsa inizierà alle 10 e sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai che da Eurosport.

Per l'Italia ci sono Paladin e Trinca Colonel

L'elenco delle favorite vede tre nomi davanti a tutte: l'americana Chloè Dygert, già due volte iridata, la svizzera Marlen Reusser e l'olandese Demi Vollering. Dygert e Reusser sono due vere specialiste delle cronometro, ma arrivano entrambe da una stagione altalenante.

Vollering è la più completa e potrebbe avvantaggiarsi da questo percorso così articolato.

Altre atlete da seguire con attenzione sono l'altra olandese Anna van der Breggen, la britannica Anna Henderson e la tedesca Antonia Niedermaier. L'Italia schiera Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin, che non figurano tra le favorite ma possono andare a caccia di un buon piazzamento. Soprattutto Trinca Colonel è attesa ad una solida prestazione da top ten. Ricordiamo che al via non ci sarà la campionessa in carica, l'australiana Grace Brown, che ha concluso l'attività al termine della trionfale stagione 2024 in cui ha conquistato sia l'oro olimpico che quello iridato.

Nell'elenco delle partecipanti ci saranno anche tante atlete provenienti da paesi ai margini della geografia abituale del ciclismo, o del tutto nuovi, soprattutto del continente africano.

Ecco l'elenco delle atlete della crono donne ai Mondiali di ciclismo.