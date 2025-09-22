Dopo le prove degli élite nella giornata di apertura, i Mondiali di ciclismo di Kigali sono proseguiti lunedì 22 settembre con il doppio appuntamento riservato alle cronometro Under 23. Le due gare contro il tempo non hanno riservato grosse sorprese e hanno visto il successo dei favoriti della vigilia: la britannica Zoe Bäckstedt e lo svedese Jakob Söderqvist. L'Italia è stata protagonista in entrambe le gare. Federica Venturelli ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova femminile, mentre, tra gli uomini Lorenzo Mark Finn ha sfiorato il podio concludendo al quarto posto.

Ciclismo, un bel bronzo per Venturelli

La seconda giornata dei Mondiali di ciclismo di Kigali è iniziata con la cronometro delle ragazze under 23, impegnate su un percorso di 22,7 chilometri, con quasi 400 metri di dislivello. La britannica Zoe Bäckstedt, figlia dell'ex campione Magnus Bäckstedt, partiva con i favori del pronostico e ha fatto gara a sé. La ventenne della Canyon, talento precoce con già tre stagioni nel World Tour, ha dominato la prova volando a quasi 44 km/h di media.

La lotta per le altre medaglie è stata invece piuttosto serrata, con Federica Venturelli pienamente in corsa. La ventenne della UAE è transitata al quarto posto all'intertempo, ma è stata protagonista di un bel finale e ha approfittato del brusco calo dell'australiana Wilson-Haffenden per farsi spazio sul podio.

L'argento è andato alla slovacca Viktória Chladoňová, arrivata a 1'50'' da Bäckstedt, mentre Venturelli ha chiuso a 2'11'' e Wilson-Haffenden a 2'21''.

Finn ai piedi del podio

Nel pomeriggio sono scesi in strada i ragazzi della categoria under 23. Qui il ruolo del favorito spettava allo svedese Jakob Söderqvist, ragazzo del vivaio Lidl-Trek che si è già fatto notare nella squadra maggiore con delle prestazioni notevoli. Söderqvist ha stravinto la corsa, facendo il vuoto già nel tratto iniziale e continuando a scavare un abisso tra sé e tutti gli altri. Anche qui le emozioni sono arrivate soprattutto dalla lotta per argento e bronzo, che ha visto coinvolti il neozelandese Pringle, l'azzurro Finn, il francese Decomble e il britannico Thornley, tutti ragazzi già pronti al salto verso il grande ciclismo.

Decomble davanti al primo intertempo, poi Pringle ha preso vantaggio nel tratto centrale. Il neozelandese ha difeso la sua posizione, conquistando l'argento per pochi decimi di secondo su Decomble, con Finn a 4'' e Thornley a 7''. Da ricordare che Lorenzo Mark Finn è alla prima stagione nella categoria under 23, mentre Decomble è al secondo anno e Pringle al quarto. L'altro azzurro, Alessandro Borgo ha concluso al 13° posto.

Domani, martedì 23 settembre, il programma dei Mondiali di ciclismo di Kigali continua con le cronometro juniores. Mercoledì 24 si chiuderà la parte dedicata alle prove contro il tempo con la staffetta mista.