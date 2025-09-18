Il ciclismo sta per accendere i riflettori sull'ultimo grande evento della stagione 2025. Domenica 21 settembre, in Ruanda, prenderanno il via i Mondiali di ciclismo, in un'edizione storica che porta per la prima volta la manifestazione in Africa. La rassegna è divisa in due parti: da domenica 21 a mercoledì 24 si correranno le prove a cronometro. Da giovedì, invece, si aprirà la seconda fase riservata alle corse in linea, che si concluderà domenica 28 con la prova élite.

Ciclismo, sette crono iridate in Ruanda

Le cronometro occupano i primi quattro giorni dei Mondiali di ciclismo e mettono in palio sette titoli: sei individuali a cui si aggiunge la staffetta mista, in cui gareggiano tre uomini e tre donne.

Nella prima giornata sono subito impegnate le categorie élite, con la sfida stellare tra Tadej Pogačar e Remco Evenepoel. Il lunedì è dedicato alle corse degli under 23 e il martedì a quelle della categoria juniores. Infine, mercoledì 24, questa prima metà dei Mondiali di ciclismo si chiude con la staffetta mista, la prova più nuova del programma iridato.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sia dalla Rai, su Rai 2 e Rai Sport, che da Eurosport, raggiungibile sulle piattaforme Discovery+, DAZN e TimVision.

Ecco il programma completo delle cronometro dei Mondiali di ciclismo.

Domenica 21 settembre

Élite donne – dalle 10:10 (31,2 km)

Élite uomini – dalle 13:45 (40,6 km)

Lunedì 22 settembre

Under 23 donne – dalle 10:35 (22,6 km)

Under 23 uomini – dalle 13:35 (31,2 km)

Martedì 23 settembre

Juniores donne – dalle 10:45 (18,3 km)

Juniores uomini – dalle 14:00 (22,6 km)

Mercoledì 24 settembre

Staffetta mista – dalle 12:30 (41,8 km).

Gli azzurri impegnati

L'Italia sarà presente in tutte le crono dei Mondiali di ciclismo.

Inizialmente, la Federciclismo aveva prospettato l'intenzione di andare in Ruanda con una rappresentativa molto ridotta numericamente, per contenere i costi della lunga trasferta. Il contingente è stato poi allargato fino a 27 corridori. Per ottimizzare i numeri della spedizione, i CT hanno scelto i corridori da schierare nelle gare a cronometro tra quelli che sono già convocati per le corse in linea. I percorsi molto impegnativi hanno portato all'esclusione dei grandi specialisti azzurri delle prove contro il tempo, in primis Filippo Ganna, ma anche Edoardo Affini.

Ecco tutti gli azzurri dei Mondiali di ciclismo a cronometro.