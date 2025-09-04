Arriva la fuga e vince ancora la UAE Emirates sulle strade della Vuelta Espana di ciclismo. A Los Corrales de Buelna, 12° tappa della corsa, Juan Ayuso ha segnato la sua personale doppietta e la quinta vittoria per la UAE, che sta continuando la sua caccia ai successi parziali senza pensare troppo a risparmiare energie per proteggere il leader Almeida. La corsa si è decisa con una fuga da lontano di un folto gruppo di una cinquantina di corridori. Tra questi si sono poi avvantaggiati Ayuso e Romo, i più forti sull'ultima salita. Lo sprint tra i due non ha avuto storia, con la netta affermazione di Ayuso.

Per gli uomini di alta classifica è stata una giornata interlocutoria, alla vigilia di un appuntamento chiave come l'arrivo in vetta all'Angliru, cima iconica della Vuelta Espana.

Vuelta, fuga con cinquanta corridori

La 12° tappa della Vuelta Espana ha proposto un percorso breve e contrassegnato da due salite di seconda categoria, il Puerto de Alisas e la Collada de Brenes, quest'ultima a poco più di venti chilometri dall'arrivo. Lo scenario si presentava ideale per una fuga da lontano e l'andamento della corsa ha confermato questa previsione. Nelle fasi iniziali si sono susseguiti numerosi scatti, finchè si sono avvantaggiati diversi gruppetti che poi si sono riuniti formando una maxifuga di una cinquantina di unità.

Tra gli attaccanti si sono inseriti anche Mads Pedersen, a caccia di punti per la maglia verde, Juan Ayuso, Marc Soler, Javier Romo, Pablo Castrillo, Lorenzo Fortunato e Gianmarco Garofoli. Il gruppo ha lasciato andare la fuga, visto che il corridore meglio piazzato in classifica era Armirail, distante oltre otto minuti.

La Movistar, presente con ben cinque uomini all'attacco, a provare a muovere tutte le sue pedine per girare la corsa a proprio favore e portare a casa la sospirata vittoria di tappa. A decidere tutto è stata però la saita di Collada de Brenes, una scalata di 7 km all'8%. Marc Soler ha fatto il forcing per Juan Ayuso, andando a riprendere alcuni corridori che avevano provato ad anticipare.

Ayuso ha poi attaccato personalmente, ma su di lui è rientrato Javier Romo, che non ha più mollato il più quotato connazionale.

Quinta vittoria per la UAE

Ayuso non è riuscito a proporre delle accelerazioni decisive per andarsene e così i due spagnoli hanno scollinato insieme, con una quindicina di secondi di vantaggio su Rolland ne un minuto su un gruppo che si è rinfoltito tra discesa e piano finale. Gli ultimi km in pianura verso il traguardo non hanno più rimescolato la situazione e Ayuso non ha avuto difficoltà a battere Romo nello sprint a due e conquistare la quinta vittoria della UAE. Rolland ha chiuso terzo, quindi Campenaerts ha anticipato Pedersen per il quarto posto.Il gruppo è arrivato con sei minuti di ritardo e la classifica non è cambiata.

Vingegaard ha 50'' su Almeida e 56'' su Pidcock.

Domani, venerdì 5 settembre, la Vuelta Espana propone una delle tappe più attese, con l'arrivo sull'Angliru, salita iconica per eccellenza della corsa. Il percorso è di 202 chilometri, da Cabezón de la Sal all'Angliru. Prima della salita finale saranno affrontati anche l'Alto de la Mozqueta e l'Alto del Cordal. La tappa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport e Discovery Plus a partire dalle ore 14.30.