Il grande colpo ad effetto del mercato del ciclismo in vista della stagione 2026 è stato senz'altro l'ingaggio di Remco Evenepoel da parte della RedBull Bora. Nonostante fosse ancora sotto contratto con la Soudal Quickstep, il team manager della RedBull Bora, Ralph Denk, è riuscito a convincere il campione olimpico con una ricca proposta sia a lui che alla sua ex squadra. Evenepoel sarà il punto di riferimento della squadra tedesca in un progetto ambizioso che punta a raggiungere il top del ciclismo mondiale. Parlando al giornale spagnolo El Pais, Denk ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questo nuovo ciclo che sta per iniziare, ha definito Evenepoel "il corridore più attraente al mondo" e ha fissato come obiettivi per il team nel 2026 le vittorie di un grande giro e di una classica monumento.

Denk: 'Avevamo altre offerte, ma abbiamo scelto la RedBull'

Dopo i fasti dell'era di Peter Sagan e qualche stagione di alti e bassi, la squadra di Ralph Denk si prepara a dare l'assalto alla UAE e agli altri top team per conquistare il ruolo di punto di riferimento del ciclismo mondiale. Con l'arrivo di uno sponsor del calibro di RedBull, Denk ha messo a segno un colpo che è destinato a spostare gli equilibri del ciclismo e l'arrivo di una stella come Remco Evenepoel è il primo passo per costruire un ciclo vincente.

Denk ha raccontato di aver avuto delle proposte interessanti da diversi altri investitori, ma di aver scelto senza indugi la RedBull. "È ovvio che per essere al top servono molti soldi, lo stiamo vedendo con l'arrivo di investitori come RedBull, Lidl e Decathlon" ha dichiarato il manager tedesco.

"Abbiamo ricevuto anche importanti offerte di sponsorizzazione dal Medio Oriente, ma quando si è presentata l'opportunità di collaborare con RedBull, ho avuto le idee chiare: era la decisione giusta. Alla fine, al di là della filosofia, le nostre sedi centrali distano meno di un'ora l'una dall'altra. Questo rende tutto più facile nel percorso verso il nostro obiettivo finale: diventare la squadra ciclistica più attraente al mondo" ha dichiarato Ralph Denk.

'Evenepoel sarà d'ispirazione per i giovani'

Il manager tedesco ritiene che Evenepoel possa segnare questo nuovo ciclo vincente della RedBull Bora così come Peter Sagan aveva portato ai vertici la Bora Hansgrohe, sia per le vittorie che per l'immagine.

"Remco è un corridore che si adatta perfettamente al nostro approccio vincente, anzi, lo riteniamo il corridore più attraente al mondo. Lo abbiamo visto ai Mondiali, dove è rimasto deluso per la medaglia d'argento nella corsa in linea dopo aver dominato la crono. In passato, abbiamo avuto una forte mentalità vincente in gruppo con Peter Sagan. Credo che ora Remco sarà quella figura. Inoltre, sono convinto che sarà d'ispirazione per i giovani corridori, non solo dando il buon esempio, ma perché tutta l'attenzione che riceverà permetterà agli altri di crescere senza pressione" ha dichiarato Denk, che ha già fissato degli obiettivi ambiziosi per il 2026.

A lungo termine, il progetto della RedBull Bora è quello di scalzare la UAE come squadra numero uno del ciclismo mondiale, ma Denk sa che questo obiettivo non sarà raggiungibile subito.

"Anche alla UAE sono serviti diversi anni per raggiungere la vetta. Noi siamo cresciuti rispetto allo scorso anno e questa è la cosa più importante. Abbiamo dei grandi talenti, come Lipowitz, Pellizzari e Finn, che è ancora nel team di sviluppo, abbiamo pazienza" ha dichiarato il manager della RedBull Bora. "Nel 2026 vorremmo vincere un grande giro e una classica monumento. La nostra ultima vittoria in una classica fu nel 2018 con Sagan alla Roubaix, la ricordo come un'esperienza fantastica e vorremmo ripeterla" ha commentato Denk.