La Nazionale italiana maschile di pallavolo, dopo il trionfo ai Mondiali, inizia già a guardare alla prossima stagione, in cui ci sarà un grande appuntamento il calendario. Infatti gli Europei 2026 si svolgeranno in Italia, per quanto riguarda il girone degli azzurri e tutte le partite della fase ad eliminazione diretta. Il conto alla rovescia per questa grande manifestazione è iniziato con la cerimonia di sorteggio dei gironi, che si è svolta al Castello Svevo di Bari, alla presenza delle principali autorità dello sport e delle istituzioni. La prossima rassegna continentale è in programma dal 10 al 26 settembre 2026.

Gli azzurri giocheranno nella Pool A, con la gara d’esordio del torneo che sarà a Piazza del Plebiscito a Napoli, poi le altre partite del girone saranno al PalaPanini di Modena. Ci si sposterà poi al Palavela di Torino per ottavi e quarti di finale, mentre le semifinali e finali europee si giocheranno all’Arena Santa Giulia di Milano. Le altre nazioni ospitanti di questo Europeo saranno Bulgaria, Finlandia e Romania, sedi delle partite dei restanti giorni.

I gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Slovenia e Repubblica Ceca

Gli Europei 2026 vedranno partecipare ventiquattro squadre, divise in quattro gironi, in cui è presente in ciascuno un paese ospitante. Le quattro nazioni ospitanti hanno potuto scegliere la testa di serie numero due del girone, mentre le restanti squadre sono state sorteggiate in base alle fasce del ranking CEV.

L’Italia si trova nella Pool A e ha scelto come prima squadra la Svezia, mentre le altre avversarie sorteggiate sono Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia.

Un girone impegnativo e da non sottovalutare, come ha sottolineato il CT Ferdinando De Giorgi alla FIPAV: “Dal punto di vista tecnico sarà sicuramente molto impegnativo, perché come abbiamo visto ai recenti Mondiali tante squadre europee sono arrivate fino in fondo. Per quanto riguarda il girone, possiamo dire che è impegnativo con Slovenia e Repubblica Ceca che sono due ottime squadre”.

Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti, nella Pool B che si disputerà a Varna, la Bulgaria affronterà Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo e Israele.

Nella Pool C che si giocherà a Tampere, la Finlandia sfiderà Estonia, Serbia, Belgio, Olanda e Danimarca, infine la Pool D che si svolgerà a Cluj e Napoca, la Romania affronterà Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera.

I risultati dell’ultima edizione

L’ultima edizione degli Europei si è svolta nel 2023 e ha visto l’Italia chiudere la manifestazione con una medaglia d’argento. Gli azzurri dopo un eccellente cammino si sono dovuti arrendere in finale alla Polonia, che a Roma, è riuscita a imporsi con il punteggio di 3-0 e conquistare il titolo europeo. Il podio è stato completato dalla Slovenia, che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio al tie-break per 3-2 contro la Francia.