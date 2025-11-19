L'ingresso del prestigioso marchio Pinarello come main sponsor della squadra svizzera conosciuta finora come Q36.5 sarà una delle grandi novità della stagione del ciclismo professionistico 2026. Pinarello era già legata al capitano della squadra, Tom Pidcock, ed ora è scesa in campo in maniera più massiccia, in un rimescolamento di sponsorizzazioni e forniture che coinvolge aziende legate all'imprenditore sudafricano Ivan Glasenberg. Dopo una proficua stagione 2025, la squadra inizia questo ciclo sotto il nuovo nome con un organico molto rafforzato, più da vero team World Tour che da Professional, la categoria in cui continuerà a militare.

La rosa è passata da 25 a 30 corridori, con l'innesto di corridori esperti e vincenti come Sam Bennett e Chris Harper.

Dieci nuovi arrivi per la Pinarello

Il Team Pinarello - Q36.5 Pro Cycling ha completato un ciclomercato di qualità, che conferma le ambizioni di ulteriore crescita e consolidamento della squadra. L'organico è stato ampliato e rafforzato in tutti i settori con ben dieci nuovi innesti. Sam Bennett, esperto irlandese con 70 vittorie in carriera, cercherà il rilancio dopo un'opaca esperienza alla Decathlon, e diventerà uno dei velocisti di punta della squadra.

Il Team Pinarello ha rinnovato anche il settore degli scalatori, con l'arrivo di Chris Harper, vincitore della tappa di Sestriere all'ultimo Giro d'Italia, di Eddie Dunbar, vincitore di due tappe alla Vuelta Espana, e di Thomas Gloag, giovane britannico in arrivo dalla Visma.

Per le classiche sono stati ingaggiati due specialisti provenienti dalla Alpecin, Xandro Meurisse e Quinten Hermans, oltre a Fred Wright e Brent Van Moer. Gli ultimi arrivi sono quelli di Aimè de Gendt e Emmanuel Houcou.

Rispetto alla stagione scorsa mancheranno cinque corridori. Giacomo Nizzolo e Gianluca Brambilla hanno appeso la bici al chiodo, mentre Rory Townsend è passato alla Unibet Rose Rockets, altra squadra Professional in forte ascesa. Non sono stati confermati Enekoitz Azparren e Jannik Steimle, che non hanno ancora delineato il proprio futuro.

Pidcock per classiche e grandi giri

Il punto di riferimento della squadra resta Thomas Pidcock, ma ora il Team Pinarello lo circonderà con un organico in grado di suddividere obiettivi e pressioni su più corridori.

Pidcock sembra intenzionato a puntare ancora su classiche di primavera, soprattutto Strade Bianche e Ardenne, e sulla classifica di un grande giro, dopo l'ottima esperienza del podio alla Vuelta Espana.

Gli italiani del Team Pinarello - Q36.5 Pro Cycling sono tre: il velocista Matteo Moschetti, Walter Calzoni e Nicolò Parisini.

I 30 corridori del Team Pinarello - Q36.5 Pro Cycling per il 2026