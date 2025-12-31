Yomif Kejelcha ha vinto la gara maschile della BOclassic di Bolzano, disputata il 31 dicembre, imponendosi con il tempo di 27’42” e abbattendo il precedente record del percorso di diciassette secondi. Alle sue spalle si è piazzato il connazionale Telahun Haile Bekele, staccato di cinque secondi, mentre l’azzurro Yeman Crippa ha chiuso al terzo posto con un ritardo di quattordici secondi.

La gara e la prestazione di Kejelcha

La vittoria di Kejelcha, detentore del record mondiale della mezza maratona, ha segnato una performance di rilievo nella classica corsa di San Silvestro.

Il suo tempo di 27’42” ha superato il precedente primato del percorso, stabilendo un nuovo riferimento per la manifestazione.

Crippa, reduce dalla maratona di Valencia, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto in una gara caratterizzata da una concorrenza di alto livello. Pur apprezzando la prestazione, ha manifestato rammarico per non essere ancora riuscito a vincere a Bolzano, nonostante dieci partecipazioni.

Le dichiarazioni di Crippa

Crippa ha sottolineato la difficoltà della competizione: “Sono soddisfatto del risultato vista la forte concorrenza di quest’anno e il fatto che pochi giorni fa ho corso la maratona di Valencia”. Ha poi aggiunto che, nonostante le dieci partecipazioni, non è ancora riuscito a conquistare la vittoria a Bolzano.

La BOclassic: storia e contesto

La BOclassic Alto Adige è una storica corsa su strada che si svolge ogni 31 dicembre a Bolzano, con distanze di 10 km per gli uomini e 5 km per le donne. La manifestazione, giunta alla sua cinquantunesima edizione, richiama ogni anno migliaia di spettatori.

Yomif Kejelcha, classe 1997, detiene il record mondiale della mezza maratona (57’30”) e ha conquistato medaglie mondiali nei 10 000 m. La sua affermazione a Bolzano conferma il suo stato di forma e la sua capacità di imporsi anche su distanze più brevi.