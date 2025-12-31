Il Milan ha fatto il punto sull'attività agonistica del Settore Giovanile al 31 dicembre, analizzando le performance delle formazioni Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 impegnate nei campionati nazionali.

Under 18: equilibrio e crescita

L’Under 18, guidata da mister Visconti, si posiziona al 12° posto con 17 punti conquistati in 15 partite, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Il rapporto tra gol fatti e subiti è in perfetto equilibrio, con 21 reti all'attivo e 21 al passivo. Simone Batistini è il capocannoniere della squadra, con quattro gol.

Under 17: miglior attacco e terzo posto

L’Under 17 di mister Baldo conclude il girone d’andata al terzo posto con 24 punti, a sole due lunghezze dall’Inter, seconda in classifica. La squadra si distingue per il miglior attacco del Girone B, con ben 31 gol realizzati. Luca Menon è il capocannoniere, con nove reti.

Under 16 e Under 15: primati e rendimento solido

Le formazioni Under 16 e Under 15, allenate rispettivamente da Parolo e Cresta, chiudono il 2025 in vetta ai rispettivi gironi. L’Under 16 ha totalizzato 32 punti in 12 giornate, grazie a dieci vittorie e due pareggi, vantando un margine di quattro punti sulla seconda. Donato Di Nicola si conferma il miglior marcatore con nove reti. L’Under 15 ha totalizzato 25 punti (otto vittorie, un pareggio e due sconfitte), con un vantaggio di un punto sulla prima inseguitrice.

La squadra ha segnato 25 gol e ne ha subiti solo sette, numeri che la rendono la migliore difesa del Girone B.

Prospettive per il nuovo anno

Il passaggio dal 2025 al 2026 segna una pausa nel percorso di crescita delle squadre del Settore Giovanile, pronte a riprendere i rispettivi campionati nel nuovo anno.