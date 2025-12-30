Il centrocampista del Cagliari, Michael Folorunsho, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro per la sutura del legamento collaterale mediale. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, comporterà tempi di recupero più lunghi rispetto alle previsioni iniziali: il rientro in campo è previsto non prima di 40-50 giorni.

L'infortunio e l'intervento

Folorunsho si è infortunato il 21 dicembre durante la partita contro il Pisa. Dopo aver segnato il gol del pareggio, ha urtato il palo con la gamba, riportando una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Inizialmente, si era optato per una terapia conservativa, rivelatasi poi insufficiente. Si è quindi deciso per l'intervento chirurgico.

I tempi di recupero

I tempi di recupero, inizialmente stimati in circa un mese, sono stati rivisti e ora si prevede uno stop tra 40 e 50 giorni. La presenza di Folorunsho nella partita del 24 gennaio contro la Fiorentina è quindi improbabile. L'operazione è riuscita e il giocatore inizierà la riabilitazione, seguito dallo staff medico del Cagliari.

L'obiettivo è un pieno recupero, senza forzare i tempi. Si prevede che Folorunsho possa tornare in campo a febbraio. L'intervento al legamento collaterale mediale ha richiesto una sutura e un periodo di riabilitazione più esteso del previsto. Il giocatore dovrà seguire un programma specifico per recuperare la piena funzionalità del ginocchio.