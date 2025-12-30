Il Milan è al lavoro per il rinnovo di Mike Maignan, ma se la trattativa non dovesse andare a buon fine, il club avrebbe già individuato un possibile sostituto: Hugo Souza del Corinthians. La società rossonera ha presentato un’offerta, che è stata però respinta sia dal club brasiliano sia dal portiere, il quale non ha escluso un trasferimento nella prossima estate.

Rinnovo di Maignan e alternative

Il Milan punta a convincere Maignan a prolungare il contratto fino al 2030. Qualora l’incontro previsto nelle prossime settimane dovesse concludersi con un ulteriore rifiuto, il club accelererebbe il pressing su Hugo Souza, considerato la prima alternativa per la porta.

L’offerta è stata respinta sia dal Corinthians sia dal portiere, ma quest’ultimo non ha escluso la possibilità di vestire la maglia rossonera nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Chi è Hugo Souza

Hugo Souza, classe 1999, è attualmente il portiere del Corinthians, con un contratto fino al 2028. Il Milan lo considera un possibile sostituto di Maignan in caso di mancato rinnovo. La sua valutazione è di circa dieci-dodici milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per le casse rossonere.

Il club ha già avanzato una proposta scritta, che è stata respinta da entrambe le parti. Il Corinthians ritiene che il valore del giocatore sia superiore all’offerta, mentre il portiere preferirebbe rimanere in Brasile fino al Mondiale, per poi valutare un eventuale trasferimento.

Il brasiliano ha vinto la Coppa del Brasile e ha collezionato ventisei clean sheet in cinquantasei presenze nella stagione in corso. Il suo cartellino è valutato tra i dieci e i quindici milioni di euro, e il club rossonero potrebbe tornare alla carica con nuovi contatti già nel mese di gennaio per anticipare la concorrenza.