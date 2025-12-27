Il Genoa può contare su un rinforzo inaspettato per la trasferta di lunedì a Roma: Morten Thorsby, centrocampista norvegese, ha preso parte all'intera sessione di allenamento del giorno di Santo Stefano, sorprendendo lo staff tecnico guidato da Daniele De Rossi.

Il recupero di Thorsby

Thorsby era stato dichiarato indisponibile in seguito all'infortunio rimediato contro l'Atalanta, quando una caduta aveva causato una distrazione alla muscolatura della spalla sinistra. Invece, durante la seduta odierna, ha lavorato regolarmente con il gruppo, aumentando notevolmente le possibilità di essere convocato e, potenzialmente, di giocare contro i giallorossi.

Un ritorno fondamentale per il centrocampo.

Le condizioni della squadra

Oltre al rientro di Thorsby, anche Cuenca è tornato ad allenarsi con il gruppo. Rimangono indisponibili, invece, alcuni giocatori: Leali è squalificato, Onana è impegnato in Coppa d'Africa, mentre Gronbaek, Siegrist, Cornet e Messias non saranno disponibili per la partita.

La sfida contro la Roma

La partita contro la Roma è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20:45. Il ritorno di Thorsby rappresenta una boccata d'ossigeno per De Rossi, che affronterà la sua ex squadra in uno stadio denso di significati personali. Una partita speciale per l'allenatore.