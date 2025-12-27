Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha sottolineato la pressione che grava sulla squadra: “Questa squadra ci mette la faccia, sta lavorando sodo e sta provando a migliorare sotto tutti i punti di vista. Se ogni partita che non si vince diventa un problema, non è mai semplice”.

Chivu ha commentato la recente Supercoppa, ammettendo: “Sarei ipocrita a dire che siamo contenti della Supercoppa”. Ha poi ricordato le difficoltà storiche contro il Bologna: “Il Bologna non è mai stato semplice per l’Inter negli ultimi anni.

Ho visto un secondo tempo come non ho mai visto negli ultimi anni. Il Bologna mette in difficoltà tutti, un po’ come l’Atalanta. E ho visto cose buone. Ma con il bello a volte non si vincono le partite, non si vince sempre dominando e con il possesso palla. Voglio aggiungere, non voglio togliere”.

La pressione del risultato

Chivu ha messo in luce il peso psicologico che accompagna ogni gara: quando una partita non si vince, diventa un problema che si somma agli altri, rendendo il percorso tutt’altro che semplice. Tuttavia, ha voluto sottolineare l’impegno quotidiano della squadra nel cercare di migliorare sotto ogni aspetto, sia tecnico sia mentale. Un impegno costante, nonostante le difficoltà.

Le ultime prestazioni

Il riferimento alla Supercoppa e alla sfida contro il Bologna serve a contestualizzare il momento: nonostante una prestazione intensa nel secondo tempo, la squadra non è riuscita a ottenere il risultato sperato. Chivu ha evidenziato che la bellezza del gioco non sempre coincide con la vittoria, e che dominare non garantisce il successo.

Questi elementi confermano una visione coerente: Chivu punta su una squadra che lavora con serietà, consapevole delle difficoltà e pronta a reagire, anche quando il risultato non arriva.