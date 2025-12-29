Paolo Condò, noto giornalista e opinionista televisivo, ha criticato Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, durante la trasmissione Sky Sport Saturday Night, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

Le osservazioni di Condò

Condò ha commentato le dichiarazioni di Chivu in conferenza stampa, in cui il tecnico aveva affermato di avere “una dignità che non è in vendita” e di trovarsi in una “realtà distorta”. Il giornalista ha detto: “Chivu, nella conferenza stampa prima di Atalanta‑Inter, parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta.

Ma che vuole dire?”.

Condò ha poi aggiunto: “Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico. Ma chi è che ha messo in dubbio la sua dignità? Qual è la distorsione della realtà di cui parla? Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà”.

Il contesto della conferenza stampa

Il giorno precedente, Cristian Chivu aveva parlato con equilibrio e determinazione alla vigilia della trasferta di Bergamo. Aveva sottolineato di guidare una squadra in costruzione, definendola “un cantiere aperto”, e di essere “stimolato dalla ‘lavatrice Inter’”, accettando anche la “distorsione della realtà”. Aveva ribadito di avere “una dignità che non è in vendita” e che, pur sedendosi “a tavola con persone che mi stimolano”, non la perderebbe neppure se fosse da solo.

La vittoria dell'Inter contro l'Atalanta

La partita contro l’Atalanta si è conclusa con una vittoria per 1‑0 grazie a un gol di Lautaro Martinez, che ha permesso all’Inter di chiudere il 2025 in vetta alla classifica. Il successo è arrivato in una gara intensa, decisa da un errore difensivo della Dea e dalla freddezza del capitano nerazzurro.

Il commento di Condò, dunque, si inserisce in un contesto di grande pressione e aspettative per Chivu, che guida una squadra ambiziosa ma ancora in fase di consolidamento.