Alex De Minaur, numero sette del ranking ATP, ha fatto il punto sulla sua preparazione in vista della nuova stagione. L'australiano ha sottolineato il grande impegno profuso per competere con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due protagonisti del tennis mondiale degli ultimi anni. Le sue dichiarazioni sono giunte da Sydney, a pochi giorni dall’inizio della United Cup a Perth.

Preparazione fisica e strategia di gioco

De Minaur ha spiegato di aver lavorato intensamente sul proprio fisico durante la pausa, anche grazie all’aiuto di un nuovo personal trainer.

“Negli anni, ho messo su un po’ di peso, il che mi ha aiutato”, ha detto, evidenziando come il rafforzamento muscolare sia parte integrante del suo piano di crescita.

L'obiettivo: impensierire i migliori

Riferendosi ai suoi precedenti con i due top player, ha ricordato di aver perso tutti e tredici i confronti con Sinner e tutti e cinque quelli con Alcaraz. “Ho giocato partite combattute contro di loro negli ultimi anni, con la sensazione di avvicinarmi gradualmente”, ha osservato. “Per me, si tratta di trovare modi diversi per mettere in difficoltà questi giocatori ed essere pronto a correre più rischi”, ha aggiunto, ribadendo che “nulla sostituisce il duro lavoro, ed è quello che stiamo facendo”.

Il contesto

Le dichiarazioni di De Minaur arrivano alla vigilia della United Cup, competizione a squadre miste che segna l’inizio della stagione tennistica. L’australiano punta a sfruttare la preparazione fisica e una maggiore aggressività tattica per colmare il divario con i due dominatori del circuito.

La rivalità Alcaraz-Sinner

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è una delle più seguite del tennis contemporaneo. Nel 2025 si sono affrontati sei volte in finale, con Alcaraz vincitore in quattro occasioni e Sinner in due. Entrambi hanno dominato i tornei del Grande Slam e le ATP Finals, confermandosi tra i tennisti più forti della loro generazione.

Secondo le statistiche aggiornate al 29 dicembre 2025, Alcaraz conduce il bilancio complessivo per 10 vittorie a 6, con un vantaggio anche nei match disputati nei tornei del Grande Slam (4-2) e nei Masters 1000 (5-1).

Sinner, tuttavia, ha vinto l’unico confronto disputato alle ATP Finals, dimostrando la sua capacità di emergere nei momenti decisivi.

Questa rivalità, definita da molti come “potenzialmente destinata a segnare un’era”, ha visto entrambi i giocatori alternarsi al vertice del ranking mondiale e contendersi i principali titoli del circuito.