Oggi (martedì 30 dicembre) si completa il programma dei quarti di finale della Coppa Italia di pallavolo maschile, che decreterà le squadre che si giocheranno il titolo nella Final Four, in calendario all’Unipol Arena di Bologna il 7 e 8 febbraio 2026. Nella giornata di ieri l’Itas Trentino ha staccato il primo pass, vincendo con il punteggio di 3-0 il primo quarto contro la Vero Volley Monza. Questa sera alle ore 20.30 andrà invece in scena il big match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova. Una sfida che vedrà opposte la squadra Campione del Mondo, terza nel girone d’andata e la formazione detentrice del trofeo, che si presenta come sesta della prima metà di stagione.

Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Lo stato di forma di Perugia e Civitanova

La sfida dei quarti di finale sarà ulteriormente valorizzata dallo stato di forma di entrambe le contendenti, protagoniste di un momento positivo. Perugia si prepara a riabbracciare il proprio pubblico a venti giorni esatti dall’ultima uscita casalinga, coincisa con l’esordio vincente nella fase a gironi di Champions League. I Block Devils lo faranno da Campioni del Mondo, titolo conquistato al termine dell'impegnativa trasferta in Brasile che ha consegnato al club il terzo titolo iridato della sua storia.

Archiviata la parentesi internazionale, la squadra umbra ha ripreso immediatamente contatto con il campionato nel match dvinto con autorevolezza a Cisterna di Latina e con un dispendio energetico contenuto. Dall’altra parte la Cucine Lube Civitanova arriva all’appuntamento forte di tre successi consecutivi in Regular Season, una striscia costruita superando Milano al tie-break, battendo Cuneo con il massimo scarto e imponendosi per 3-1 tra le mura amiche contro Piacenza. Un rendimento che ha restituito continuità e fiducia alla formazione marchigiana, tornata a esprimere solidità nei momenti chiave.

Precedenti ed ex della partita

La storia recente racconta di un equilibrio quasi perfetto tra Perugia e Civitanova.

Su 73 confronti ufficiali complessivi, i Block Devils sono avanti di una sola vittoria, grazie al 3-2 ottenuto nel secondo turno dell’attuale Regular Season. In Coppa Italia, invece, i due club si sono affrontati cinque volte: Perugia ha avuto la meglio in una semifinale e in due finali, mentre la Lube ha conquistato il trofeo nelle finali delle edizioni 2019/20 e 2020/21. Numeri che certificano come questo incrocio sia diventato negli anni una costante delle fasi decisive della competizione. A completare il quadro c’è anche la presenza di un ex illustre come Marko Podrascanin, pronto a toccare un traguardo simbolico in Coppa Italia, essendo a 9 punti dai 300 nel torneo.