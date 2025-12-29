Il 2025 della pallavolo maschile si chiude con i quarti di finale in gara unica della 48ª Coppa Italia SuperLega. Quattro partite secche, distribuite tra oggi (lunedì 29) e domani (martedì 30 dicembre), apriranno il tabellone che porterà alla Final Four del 7 e 8 febbraio 2026, in programma all’Unipol Arena di Bologna. Il primo atto di questo turno da dentro o fuori va in scena questa alla BTS Arena, dove l’Itas Trentino ospita la Vero Volley Monza, con fischio d’inizio alle 20.30. Una sfida che vede opposta la prima classificata del girone d'andata contro l’ottava, ovvero l’ultima a staccare il pass per la competizione.

Partita resa ancora più interessante dalla ravvicinata riproposizione del confronto andato in scena pochi giorni prima in Brianza. Infatti le due squadre si sono affrontate venerdì 26, con la netta vittoria di Trento con il punteggio di 3-0. Il match tra Itas Trentino e Vero Volley Monza sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I precedenti tra Trento e Monza

Trentino Volley e Vero Volley Monza si affrontano in Coppa Italia per la quinta volta nella loro storia. I precedenti nella competizione sorridono in larga parte ai gialloblù, che hanno vinto tre quarti di finale nelle edizioni 2017, 2018 e 2022, tutti con un netto 3-0.

L’unico successo brianzolo risale invece alla semifinale dell’edizione 2024, decisa al tie-break. Allargando lo sguardo all’archivio complessivo, i confronti ufficiali sono 41, con Trento avanti 34 vittorie a 7 e reduce da una serie aperta di cinque successi consecutivi, tutti chiusi senza concedere set. Monza non espugna Trento dal 14 aprile 2024 e solo due volte è riuscita a vincere in ventidue precedenti disputati sul campo trentino. Inoltre una curiosità statistica: in questo match non sono presenti ex di giornata.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

Il quarto di finale tra Trento e Monza aprirà ufficialmente il programma della Coppa Italia, ma il tabellone si completerà martedì 30 dicembre con altre tre sfide di alto profilo.

Alle ore 19.00, dal Pala AGSM AIM, Rana Verona, seconda testa di serie al termine del girone di andata, ospiterà Allianz Milano, settima classificata, in un confronto che si preannuncia equilibrato e combattuto. Alle 19.30 al PalaBancaSport, spazio al derby della via Emilia tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, uno degli incroci più sentiti del panorama nazionale. A chiudere la due giorni, alle 20.30 il big match tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova, detentrice del trofeo, sfida tra due squadre che hanno chiuso la prima metà della Regular Season rispettivamente al terzo e al sesto posto. Quattro partite secche che decideranno le squadre che si giocheranno il trofeo a Bologna.