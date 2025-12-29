L'Inter torna in testa alla classifica grazie a una vittoria sofferta sul campo dell'Atalanta, decisa da un gol di Lautaro Martinez nel secondo tempo. La partita, giocata a Bergamo, ha visto i nerazzurri controllare il gioco e capitalizzare un errore difensivo avversario.

Una gara tattica e intensa

L'Inter ha dominato il possesso palla, limitando le iniziative offensive dell'Atalanta, che non è mai riuscita a rendersi pericolosa. La prima occasione è arrivata già all'8' con un colpo di testa di Akanji su cross di Dimarco, deviato in angolo da Kolasinac.

La squadra nerazzurra ha mantenuto un assetto solido, chiudendo le linee di passaggio e imponendo il proprio ritmo.

Nel corso del primo tempo, l'Atalanta ha faticato a costruire gioco: Ederson ha provato un tiro da lontano, ma la manovra offensiva è risultata sterile. Al 27' Carnesecchi ha respinto un sinistro di Lautaro, mentre a Thuram è stato annullato un gol per fuorigioco.

Il gol decisivo

La svolta è arrivata nella ripresa: al 65', Djimsiti ha commesso un errore in disimpegno, Esposito ha intercettato e servito Lautaro, che ha battuto Carnesecchi con un sinistro incrociato. L'Inter ha così trovato il vantaggio e ha resistito fino al fischio finale.

Nel finale, l'Atalanta ha avuto una chance per pareggiare con Samardzic, ma il suo tiro è finito largo.

Il risultato premia la solidità difensiva nerazzurra e la capacità di sfruttare le occasioni.

Le conseguenze in classifica

Con questo successo, l'Inter torna in vetta alla Serie A, infliggendo all'Atalanta la prima sconfitta interna. Si tratta del nono successo consecutivo dei nerazzurri negli scontri diretti.

Il gol di Lautaro è stato il nono in campionato per l'argentino, che ha così permesso all'Inter di chiudere l'anno solare al comando della classifica.