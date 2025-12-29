Cristiano Ronaldo, premiato a Dubai con il Globe Soccer Award come miglior giocatore del Medio Oriente, ha ribadito un suo importante obiettivo: “Voglio raggiungere mille gol prima di smettere, e ci riuscirò, Inshallah”. Sul palco, l'attenzione è caduta anche sul suo orologio, un Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G, in oro bianco 18 carati con lunetta e cinturino tempestati di diamanti, valutato circa 705 mila euro: un pezzo di alta orologeria svizzera realizzato su ordinazione.

Il cronografo, che ha attirato l’attenzione dei media e dei follower, ha un valore simile a quanto Ronaldo guadagna in una giornata di allenamento con l’Al‑Nassr, squadra con cui ha segnato 13 reti in 14 presenze, portando il suo totale in carriera a 972 gol.

“È difficile continuare a giocare, ma sono motivato – ha dichiarato – la mia passione è grande e voglio proseguire, non importa se gioco in Europa o Medio Oriente”. E ancora: “Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare. Voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete. Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni”.

Un orologio da record

Il modello indossato da Ronaldo è un Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G, stimato in 705 mila euro. Realizzato su ordinazione, è in oro bianco 18 carati e impreziosito da diamanti su lunetta e cinturino. Un simbolo di lusso che riflette la sua carriera in Arabia Saudita, dove il suo stipendio giornaliero con l’Al‑Nassr è pari a circa 600 mila euro.

L’obiettivo dei mille gol

Con 972 reti in carriera, Ronaldo ha fissato il traguardo dei mille gol come limite per il suo ritiro. Ha sottolineato la sua motivazione nonostante l’età e la difficoltà di continuare: “La mia passione è grande e voglio proseguire… Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni”.