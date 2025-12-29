Christopher Nkunku è tornato a segnare dal dischetto, trasformando il rigore del momentaneo 2-0 nella partita vinta dal Milan contro il Verona. Il giocatore francese, reduce da due errori dagli undici metri con la maglia del Chelsea, ha dimostrato di avere una percentuale realizzativa complessiva molto buona.

La rete dal dischetto contro il Verona

Nkunku ha trasformato il rigore che ha portato il Milan sul 2-0 contro il Verona, riscattandosi dopo due errori consecutivi. I rigori sbagliati risalgono al periodo in cui giocava nel Chelsea: uno parato dal portiere del Morecambe in FA Cup, l’altro da quello del Legia Varsavia in Conference League.

Con la maglia rossonera, il numero 18 ha realizzato 13 rigori su 16.

Il commento di Allegri

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Nkunku è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi, dopo il rigore, si è sbloccato e ha segnato un gol tipico del suo stile: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare, come tutti”.

La carriera di Nkunku dagli undici metri

Nonostante i due errori recenti, la percentuale complessiva di Nkunku dagli undici metri resta elevata, confermandolo come una scelta affidabile dal dischetto. In carriera, tra Chelsea, Lipsia, giovanili e seconda squadra del PSG, ha segnato 12 dei 15 rigori calciati, sbagliandone uno con il Lipsia e due con il Chelsea in partite non decisive per il risultato finale.