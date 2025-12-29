Nel post partita trasmesso su DAZN, Cristian Brocchi ha commentato la prestazione di Christian Pulisic nella vittoria del Milan per 3-0 contro l’Hellas Verona, evidenziando la sua crescita in fase realizzativa e il contributo complessivo al gioco.

Il rendimento di Pulisic

Brocchi ha sottolineato come Pulisic abbia segnato l’ottavo gol in campionato e il decimo in stagione, con una media di un gol ogni due tiri in porta. “Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore”, ha affermato l’ex centrocampista rossonero.

Brocchi ha voluto evidenziare che il contributo dell’americano va oltre la finalizzazione: “Nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”.

La partita Milan-Hellas Verona

Il match si è concluso con un netto 3-0 per il Milan, grazie al gol di Pulisic al 45’+1 e alla doppietta di Nkunku al 48’ e al 53’. La formazione rossonera è scesa in campo con un modulo 3-5-2, con Maignan tra i pali e una linea di centrocampo composta da Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot e Bartesaghi.

Nkunku e Pulisic hanno agito in attacco.

L’Hellas Verona ha risposto con un 3-5-1-1, guidato in panchina da Bertolini in sostituzione dello squalificato Zanetti. L’arbitro della gara è stato Fabbri di Ravenna.

Il ruolo di Pulisic nel Milan

Pulisic è ormai un punto di riferimento offensivo del Milan. In due stagioni e mezzo con la maglia rossonera ha collezionato 41 gol e 22 assist in tutte le competizioni, un traguardo unico in Serie A per un giocatore americano. Con l’arrivo di Allegri, il suo rendimento è ulteriormente migliorato: nove gol in tredici presenze, con una media di una rete ogni 69 minuti.

Nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Pulisic è l’unico giocatore ad aver già segnato due gol nella competizione, e un’ulteriore rete lo porterebbe a eguagliare il record di Shevchenko.