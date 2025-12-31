Il commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallanuoto, Alessandro Campagna, ha annunciato la lista dei convocati per i Campionati Europei, in programma a Belgrado da sabato 10 a domenica 25 gennaio. Al momento, gli atleti selezionati sono sedici, ma solo quindici prenderanno parte alla competizione. Resta aperto il ballottaggio tra i portieri.

Convocati e girone di qualificazione

Il Settebello, tre volte campione europeo (1947, 1993, 1995) e reduce dal bronzo conquistato a Zagabria nel gennaio 2024, è stato inserito nel girone D insieme a Turchia, Slovacchia e Romania.

Gli incontri si disputeranno secondo questo calendario: contro la Turchia domenica 11 gennaio alle ore 12.45, contro la Slovacchia martedì 13 alle ore 18.00 e contro la Romania giovedì 15 alle ore 18.00.

La rosa degli azzurri

Alessandro Campagna ha convocato i seguenti sedici atleti: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Francesco De Michelis, Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Mattia Antonucci e Alessandro Carnesecchi. Il gruppo definitivo sarà composto da quindici giocatori: il ballottaggio riguarda i portieri De Michelis e Baggi Necchi, con quest’ultimo in vantaggio, ma la decisione finale è ancora in sospeso.

Contesto e prospettive

La scelta della rosa è arrivata dopo l’amichevole vinta contro il Montenegro e segue un percorso di preparazione che ha visto il Settebello impegnato in raduni e test match nelle settimane precedenti. Il torneo prevede che le prime tre classificate di ogni girone accedano a una seconda fase a due raggruppamenti, portando con sé punti e gol ottenuti nella prima fase. Sarà fondamentale, quindi, partire subito con il piede giusto.

La formula del torneo

La formula della manifestazione prevede che, al termine della prima fase con sedici squadre suddivise in quattro gironi, le prime tre classificate di ogni gruppo accedano a una seconda fase composta da due raggruppamenti da sei squadre.

In questa fase, ogni squadra porterà con sé i punti e i gol fatti e subiti nella prima fase e affronterà solo le compagini non incontrate in precedenza. Si preannuncia, quindi, un torneo particolarmente impegnativo.