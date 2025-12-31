João Cancelo, esterno portoghese dell’Al-Hilal, sembra in procinto di lasciare il club saudita per fare ritorno in Europa. Inter e Juventus hanno già avviato i primi contatti con il suo agente, Jorge Mendes, per valutare la fattibilità economica dell'operazione.

L'ostacolo dell'ingaggio

L'elemento più critico nella trattativa è l'ingaggio di Cancelo, che ammonta a diciotto milioni di euro netti all'anno. Questa cifra rappresenta un ostacolo significativo per le società italiane, a meno che l'Al-Hilal non si faccia carico di una parte dello stipendio o che il giocatore accetti una riduzione del proprio compenso.

Le alternative europee

Oltre a Inter e Juventus, anche il Barcellona sta seguendo attentamente la situazione del giocatore, valutando un suo possibile ritorno in Spagna.

Sembra che Cancelo non rientri più nei piani dell’allenatore, e la distanza tra le parti si fa sentire. Inter e Juventus hanno quindi esplorato il terreno con l’agente per valutare i margini di un trasferimento, ma l’ingaggio elevato rimane un deterrente importante.

In questa stagione, l’esterno ha disputato solo due partite nella Saudi Pro League, con l’ultima presenza a settembre, mentre in AFC Champions League ha collezionato quattro presenze e un gol contro l’Al-Shorta.

Il Barcellona, che lo ha già avuto in prestito nella stagione 2023-24, osserva da vicino l’evolversi della situazione, anche se al momento non sono state presentate offerte formali.