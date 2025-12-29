Adriano Galliani è a Dubai per il World Sports Summit 2025, l’appuntamento annuale dedicato al mondo del calcio che riunisce figure di spicco del presente e del passato. L’ex amministratore delegato del Milan ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con Clarence Seedorf e Ricardo Kakà, due protagonisti dell’epoca rossonera guidata da Carlo Ancelotti. Nell’immagine compare anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Incontro tra leggende rossonere

Galliani ha commentato la foto scrivendo: “A Dubai per il World Sports Summit 2025. Un’occasione per incontrare vecchi amici con cui abbiamo scritto la storia del calcio”.

Un riferimento a un momento di ritrovo tra personalità che hanno condiviso successi nella storia recente del Milan.

Il World Sports Summit

Il World Sports Summit si tiene a Dubai tra il 29 e il 30 dicembre, presso il Madinat Jumeirah. L’evento è un punto di riferimento internazionale per il settore sportivo, con la partecipazione di atleti, dirigenti, allenatori e decision-maker. Tra i partecipanti, anche Paolo Maldini e Mathieu Flamini, ripresi in conversazioni con Kakà e Galliani in foto e video sui social media.

Il summit ha offerto l'occasione per una rimpatriata tra ex protagonisti rossoneri. L'evento sottolinea il valore del Milan come punto di riferimento per le carriere di questi campioni.