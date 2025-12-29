Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni a DAZN prima della partita contro l’Atalanta, rispondendo alle recenti affermazioni di Antonio Conte. Marotta ha evidenziato come “Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione”. Riguardo alla corsa scudetto, ha poi aggiunto: “Il favorito è nettamente il Napoli, è campione in carica, ha investito risorse importanti e ha continuità tecnica, essendo l’unica squadra a non aver cambiato allenatore”.

Il presidente nerazzurro ha poi precisato: “Noi abbiamo modificato il modello e fatto investimenti sui giovani.

Ce la giocheremo tutti fino in fondo, ma credo che il Napoli, per motivi di merito, sia il serio candidato alla vittoria finale”.

Futuro di Frattesi e obiettivi di mercato

Marotta ha affrontato anche le voci riguardanti il centrocampista Frattesi, chiarendo che “noi non vogliamo trattenere nessuno controvoglia. Non è questo il caso di Frattesi, perché lui non ha manifestato l’intenzione di andare via. Avremo comunque l’occasione di confrontarci con lui”.

In merito a un possibile interesse per Palestra, ha escluso categoricamente un suo arrivo: “Posso escludere che Palestra sia un nostro obiettivo. È un giocatore dell’Atalanta ed è inutile intraprendere strade che non portano a nulla. Sappiamo che il mercato è povero e offre poche opportunità, ma l’Inter, come le altre squadre, ha l’obbligo di valutare se ci sono margini per migliorare la rosa”.