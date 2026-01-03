Wout van Aert è stato operato con successo alla caviglia destra dopo aver subito un infortunio durante lo Zilvermeercross di Mol, che si è corso venerdì 2 gennaio sotto una fitta nevicata. Van Aert è scivolato affrontando una curva a destra resa particolarmente insidiosa dalla neve, ha cercato di mantenere l'equilibrio staccando il piede destro dal pedale per appoggiarsi al terreno, ma la manovra non è riuscita e probabilmente proprio questo tentativo ha generato l'infortunio alla caviglia. La caduta gli ha procurato una piccola frattura e una distorsione all'articolazione, che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Il suo team, Visma | Lease a Bike, ha confermato che l’operazione è andata bene e che il ciclista può iniziare ora il processo di recupero.

Programma da riscrivere per van Aert

La caduta è avvenuta in un momento cruciale per van Aert, che aveva in programma di partecipare alla Coppa del Mondo di Zonhoven e al Campionato belga per chiudere la sua stagione di ciclocross e dedicarsi alla preparazione in vista delle classiche su strada. Dopo il campionato nazionale, van Aert aveva poi programmato un ritiro di allenamento in Spagna con il suo team. Successivamente avrebbe dovuto decidere se partecipare anche al Campionato del Mondo di ciclocross a Hulst, che era stato inizialmente escluso dal suo calendario di gare.

Tuttavia, il futuro immediato del campione belga è ora incerto, poiché il suo programma è stato messo in stand-by a causa dell'infortunio.

Il dottor Tom Teulingkx, medico sportivo che ha già trattato Van Aert in passato, ha spiegato la natura dell'infortunio. "Di solito vediamo questo tipo di fratture in sport come il calcio o la pallavolo, non nel ciclismo", ha affermato Teulingkx. Tuttavia, come sottolinea il medico, le cadute possono accadere e le distorsioni alla caviglia sono tra gli infortuni più comuni nello sport.

Teulingkx ha aggiunto che i legamenti attorno alla caviglia, se danneggiati, possono causare gonfiore e, in alcuni casi, portare a fratture. "Se si tratta di una piccola frattura, può essere riparata rapidamente con una placca o una vite, simile a quanto si fa per una clavicola rotta", ha spiegato.

Tuttavia, ogni caso è unico, e ci sono molte ossa coinvolte nella caviglia e nel piede, rendendo le valutazioni cliniche cruciali.

'Credo che la primavera di classiche non sarà compromessa'

L'entità della frattura è ancora da determinare, ma secondo Teulingkx, questo infortunio richiede tipicamente un periodo di recupero di circa 3-4 settimane. "È evidente che Wout non gareggerà più nel ciclocross, dato che un ciclista di ciclocross deve anche correre a piedi, il che comporta un notevole stress per la caviglia", ha osservato il medico.

"Se si pedala solo su strada, la caviglia è molto meno sollecitata", ha affermato Teulingkx. Nonostante l'incertezza riguardo alla gravità dell'infortunio, Teulingkx mantiene un atteggiamento ottimista sulla stagione di ciclismo su strada di van Aert.

Il belga avrà bisogno di un recupero piuttosto veloce per essere pronto in vista degli appuntamenti clou, visto che alle classiche di primavera, soprattutto Fiandre e Roubaix, mancano circa tre mesi. "Nella migliore delle ipotesi, Wout potrebbe tornare in bici entro poche settimane, a seconda della gravità della frattura. La natura deve fare il suo corso, ma credo che la sua primavera di classiche non sarà compromessa”, ha commentato il medico.