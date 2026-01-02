L’Exact Cross di Mol, corsa in condizioni climatiche avverse con una fitta nevicata, ha regalato momenti di pura emozione e tensione agli appassionati di ciclocross. Tra i protagonisti annunciati, Wout van Aert ha dato l'impressione di ritrovare le sensazioni dei giorni migliori, in una gara che ha fatto emergere la sua tempra. Nelle fasi centrali della corsa si è concretizzato il duello da sogno con Van der Poel, quello che ha regalato scontri memorabili qualche anno fa ma che ormai sembrava definitivamente archiviato per la supremazia del Campione del mondo.

Purtroppo la sfida è stata brutalmente interrotta da un episodio che ha messo fuori gioco Wout van Aert. In una curva insidiosa, Van der Poel è riuscito a controllare una leggera scivolata, mentre alle sue spalle van Aert è finito a terra. Il belga ha provato a ripartire, ma visibilmente dolorante e zoppicante ha dovuto abbandonare la corsa.

🚴🇧🇪 | Ach nee, valpartij Van Aert... Van der Poel rijdt uiteraard door, maar voor het eerst moet WVA opgeven. Hij heeft duidelijk pijn... 💥💥 #cyclocross



January 2, 2026

'Molto dolore alla caviglia'

A pochi minuti dalla fine della corsa, la Visma - Lease a Bike ha rilasciato un aggiornamento ufficiale tramite il direttore sportivo Jan Boven.

“Wout ha molto dolore alla caviglia e dobbiamo assicurarci che vengano effettuati ulteriori accertamenti prima di poter trarre conclusioni,” ha dichiarato Boven.

“Mathieu è scivolato leggermente in curva, il che ha fatto sobbalzare un po’ Wout. Anche Felipe Orts è caduto in quella stessa curva. Le condizioni erano scivolose” ha commentato il tecnico della Visma.

Le parole di Boven hanno rivelato le incertezze sull'entità dell'infortunio di Van Aert. Il ciclista, visibilmente sofferente, ha zoppicato fuori dal pullman della squadra, mostrando due piccole abrasioni sul ginocchio ma lamentando soprattutto il dolore alla caviglia, che appariva gonfia. “Ci sono due piccole abrasioni lì, ma la caviglia è la più dolorante e gonfia.

Quindi vedremo cosa possiamo fare per accertare il problema. Zonhoven è tra due giorni, e manca poco, ma non possiamo dare una risposta certa” ha aggiunto.

'Il duello con Mathieu ha dato speranza'

Questo incidente rappresenta un'ennesima battuta d'arresto per Wout van Aert. Il campione belga sembrava in grande forma e a suo agio in gara. La sua prestazione fino a quel momento aveva alimentato fiducia per un risultato positivo, anche per una vittoria al cospetto di Van der Poel. "Il duello con Mathieu ha dato speranza, senza dubbio. Eravamo già vicini a Loenhout, ma Wout ha avuto due forature lì, quindi non abbiamo mai visto quel duello. Ma oggi, soprattutto quando Wout è tornato in testa alla corsa, stava molto bene.

È un peccato che non abbiamo potuto vedere il risultato" ha concluso Boven.

Il calendario di ciclocross di Wout van Aert si sarebbe dovuto concludere con la gara di Zonhoven di domenica 4 gennaio e con i Campionati del Belgio di domenica 11 gennaio, due appuntamenti che ora sono in dubbio a causa di questo incidente.