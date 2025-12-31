L’Arsenal ha consolidato la sua leadership in Premier League superando 4-1 l’Aston Villa nel turno infrasettimanale. Decisive le quattro reti siglate nella ripresa da Magalhães, Zubimendi, Trossard e Gabriel Jesus. Per gli ospiti, a segno Watkins nei minuti di recupero.

La partita in sintesi

Nel corso della diciannovesima giornata del campionato inglese, l’Arsenal ha affrontato l’Aston Villa in trasferta, ottenendo un successo netto e salendo a 45 punti in classifica. Il Manchester City, secondo, resta a quota 40 e avrà l’occasione di ridurre il distacco nella partita in programma il primo gennaio contro il Sunderland.

Gli altri risultati di giornata

La vittoria dei Gunners interrompe la striscia positiva dell’Aston Villa, fermata dopo undici successi consecutivi. Nella stessa giornata, il Newcastle ha vinto 3-1 sul Burnley, l’Everton ha battuto 2-0 il Nottingham Forest, mentre Chelsea-Bournemouth e West Ham-Brighton sono terminate entrambe 2-2. Il Manchester United ha pareggiato 1-1 con il Wolverhampton, con Zirkzee a segno per i Red Devils.

Il momento chiave

L’Arsenal ha dominato la ripresa, ribaltando un primo tempo equilibrato grazie alla maggiore incisività offensiva e alla solidità difensiva. La vittoria consente ai Gunners di controllare il proprio destino nella corsa al titolo, con il City costretto a inseguire e con una partita in più da recuperare.