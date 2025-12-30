Gianluca Rocchi, designatore della Can A, ha definito il gol del pareggio di Davis in Udinese‑Lazio “una rete buona”. L’intervento è avvenuto durante la trasmissione Open Var su Dazn, dove Rocchi ha sottolineato la necessità di chiarire la norma sull’“immediatezza” nel regolamento arbitrale.

Il giudizio di Rocchi sul gol di Davis

“Lo dico da persona a cui piace il calcio. Non puoi annullare gol del genere, soprattutto quando uno tocca il pallone con un braccio chiuso o comunque in modo totalmente fortuito come questo”, ha affermato Rocchi. Ha quindi ribadito che il gol è regolare, nonostante il tocco di mano, perché l’azione non è avvenuta in modo immediato.

La norma sull’immediatezza

Il designatore ha proseguito: “Qui da arbitro dico che è una regola su cui sicuramente va fatta chiarezza e me ne assumo la responsabilità, perché poi alle persone dobbiamo dare risposte che siano il più oggettive possibile. È chiaro che in questo momento questo avverbio ‘immediatamente’ ci mette un pochino in difficoltà e io oggi ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato, perché se io vado a vedere l’immediatezza in questo caso non c’è. Il giocatore recupera la palla con un tocco di mano sì, ma fa quattro dribbling di fronte a sé, pertanto se mi chiedete se c’è immediatezza, questa non può esserla mai. Al tempo stesso dico, anche molto sinceramente, che, se io da fuori devo capire, e non sono un arbitro, qual è la decisione corretta faccio fatica”.

Secondo una ricostruzione, tra il tocco di mano di Davis e la rete trascorrono circa nove secondi, durante i quali l’attaccante compie diversi dribbling, scartando almeno due avversari. Questo intervallo temporale fa decadere il concetto di “immediatezza” previsto dalla Regola 12 del regolamento di gioco, che prevede l’annullamento del gol solo se il tocco di mano è seguito da una conclusione immediata. In passato, episodi simili hanno portato all’annullamento di reti, come nel caso di un gol di Ibrahimović nel 2020, ma la situazione di Udinese‑Lazio è considerata diversa per la costruzione dell’azione e il tempo trascorso.