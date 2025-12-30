La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa nel Salento, precisamente a Lecce, per la ventitreesima frazione del suo viaggio. Partita da Nardò, la fiamma ha acceso l'entusiasmo in vista dei prossimi giochi olimpici invernali.

Il percorso nel Salento

La staffetta ha toccato diverse località, tra cui Gallipoli, Presicce-Acquarica e Maglie, prima di concludersi a Lecce. In piazza Angelo Rizzo, si è tenuta una City celebration, un evento aperto al pubblico con musica e intrattenimento.

Il ruolo di Coca-Cola

Coca-Cola, in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, ha promosso un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione.

L'obiettivo è trasformare l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, ha dichiarato che il viaggio della Fiamma Olimpica è un percorso di connessione che unisce storie, territori e persone, portando i valori olimpici in tutto il Paese.

La tappa precedente

Nella precedente tappa a Taranto, Stefano Guerrera, content creator impegnato nella divulgazione culturale, ha avuto l'onore di essere tra i tedofori. Guerrera ha sottolineato l'importanza di questo evento per Taranto, una città che, a suo dire, merita di essere ricordata per le sue eccellenze e la sua storia.

"La Fiamma olimpica", ha aggiunto Guerrera, "non è solo simbolo dello sport, ma un segno di unione e orgoglio".

Il viaggio della Fiamma Olimpica

Il viaggio della Fiamma Olimpica, iniziato il 6 dicembre 2025, si concluderà il 6 febbraio 2026. La fiamma attraverserà sessanta città e oltre trecento comuni lungo un percorso di circa 12.000 chilometri. Ogni giornata prevede una City celebration serale, un momento di festa e partecipazione per le comunità locali.

Il percorso è stato studiato per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, unendo simboli storici e territori in un racconto che celebra inclusione, creatività e memoria.