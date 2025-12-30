Il Milan figura tra le outsider nella corsa allo Scudetto 2026. Le quote antepost lo posizionano dietro a Inter e Napoli, con una valutazione che oscilla tra 3,50 e 4,50 volte la posta. Questo dato riflette una fiducia crescente, seppur ancora cauta, nei confronti del club rossonero.

Le quote dei bookmaker

Dall'analisi comparata dei principali bookmaker, emerge che la quota media per il Milan vincente della Serie A 2026 si colloca tra 3,50 e 4,50. Ciò inserisce il club nella fascia delle squadre che possono ambire al titolo, pur non essendo considerate le favorite principali.

L’Inter, invece, resta la squadra da battere, con quote comprese tra 1,90 e 2,20. A seguire, il Napoli, campione in carica, con valutazioni tra 3,50 e 5,50. Roma e Juventus appaiono più distanti, entrambe attorno a quota 20, mentre Bologna, Como e Lazio sono quotate fino a 100 volte la posta.

Il ruolo di Allegri

Il lavoro di Massimiliano Allegri è considerato un fattore determinante per il rilancio del Milan. L’allenatore ha già lasciato il segno in questo primo scorcio di stagione, anche grazie agli innesti di Modrić e Rabiot, che hanno portato personalità e leadership al centrocampo. Allegri ha saputo valorizzarli, affidando loro responsabilità importanti e trasformandoli in punti di riferimento per la squadra.