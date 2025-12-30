Nel panorama della Serie A, tre giovani talenti si distinguono per il loro impatto: Rasmus Hojlund, Kenan Yildiz e Nico Paz. Ognuno di loro, con caratteristiche uniche, ha lasciato un segno significativo nel campionato, confermando il valore crescente dei giocatori Under‑23 nel calcio italiano.

Hojlund: nuovo slancio a Napoli

Rasmus Hojlund, classe 2003, sembra aver trovato nuova motivazione al Napoli, dopo una fase meno brillante al Manchester United. Il club partenopeo prevede di riscattarlo a giugno per una cifra di 50 milioni di euro, a dimostrazione della fiducia riposta nel suo potenziale.

Il danese, cresciuto nell’Atalanta, ha già dimostrato di poter essere un titolare di rilievo.

Yildiz e Paz: talento e numeri

Kenan Yildiz, classe 2005, è spesso accostato a Del Piero. Con la Juventus, ha contribuito a guidare una squadra in crescita, portandola in zona Champions. Il giovane turco si fa notare per giocate di talento e una valutazione di mercato in rapida ascesa.

Nico Paz, classe 2004, si distingue come capocannoniere Under‑23, con cinque gol realizzati e diversi assist. Protagonista nel Como, è destinato a tornare al Real Madrid, che sembra intenzionato a non lasciarsi sfuggire un giocatore di questo calibro.

Il contesto degli Under‑23 in Serie A

Il movimento Under‑23 in Serie A è ampio e promettente.

Tra gli attaccanti, emergono Pio Esposito e Santiago Castro, mentre tra i giovani in rampa di lancio si segnalano Palestra, Bartesaghi e Ahanor. Anche centrocampisti e difensori come Adzic, Comuzzo, Fortini, Ziolkovski, Coppola, Idrissi, Lipani, Kilicsoy, Castro, Valle, Ferguson, Marianucci, Ndour, Tiago Gabriel, Soule’, Rensch, Baldanzi, Dominguez, Sulemana, Rowe, Muharemovic, Volpato, Bonny, Prati, Meister e Berisha mostrano un notevole potenziale. Il girone di ritorno potrebbe rappresentare per questi Under‑23 un’ulteriore opportunità per mettersi in mostra.

Valutazioni di mercato

Rasmus Hojlund ha un valore stimato di circa 87 milioni di euro, con una proiezione di crescita fino a 93 milioni entro giugno.

Nico Paz, invece, si attesta sui 37 milioni, con una previsione di circa 50 milioni a giugno. Kenan Yildiz è attualmente valutato 116 milioni, con una crescita prevista fino a 140 milioni entro giugno.