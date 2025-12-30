Nonostante l'Inter stia guidando la Serie A, nella classifica dell'anno solare 2025 è la Roma a primeggiare con 82 punti conquistati in 37 partite, superando l'Inter, ferma a 77, di cinque lunghezze.

La Roma in testa alla classifica annuale

La classifica dell'anno solare 2025 vede la Roma in vetta con 82 punti ottenuti in 37 gare, frutto di ventisei vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. La squadra ha segnato 55 gol e ne ha subiti 22, dimostrando di avere la miglior difesa. Questo dato emerge considerando i due mezzi campionati, quello della stagione appena conclusa e quello in corso.

Si tratta di un titolo “effimero e onorifico”, ma comunque significativo per il club giallorosso, che punta a tornare in Champions League dopo sette anni.

Il contributo dei tecnici

Il successo della Roma è attribuito sia a Claudio Ranieri, che ha guidato la squadra nella scorsa stagione dopo l'esonero di De Rossi, sia a Giampiero Gasperini, che ha preso il timone nella stagione attuale, concludendo dicembre al quarto posto. A livello europeo, la Roma si posiziona quarta nella classifica dell'anno solare, preceduta da Barcellona (96 punti), Bayern Monaco (87) e Real Madrid (86). Seguono Paris Saint-Germain (80), Manchester City e Arsenal (entrambe a 80).

Statistiche e numeri

L'Inter, pur vantando il miglior attacco con 69 reti, si trova dietro nella classifica dell'anno solare. Seguono il Napoli con 75 punti (una gara in meno), il Milan con 71 e la Juventus con 70. Più distanti Atalanta, Lazio e Fiorentina, rispettivamente con 55, 54 e 42 punti.

La Roma ha chiuso l'anno solare 2025 con il maggior numero di vittorie in Serie A, ben ventisei, un risultato raggiunto solo in altre tre occasioni nella sua storia. La Roma ha totalizzato 79 punti in 36 partite nel 2025, risultando la squadra con più successi nell'anno solare, davanti a Napoli e Inter.