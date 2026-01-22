Venerdì 23 gennaio, nella sesta giornata degli Australian Open 2026 a Melbourne Park, Jasmine Paolini nel singolare femminile e la coppia Sara Errani–Andrea Vavassori nel doppio misto rappresenteranno i colori azzurri.

Gli italiani in campo: orari e avversari

Jasmine Paolini affronterà la statunitense Iva Jovic sul campo John Cain Arena, non prima delle ore 7.00 italiane. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiranno contro la tedesca Laura Siegemund e il francese Édouard Roger‑Vasselin.

Dove vedere le partite

La diretta televisiva in chiaro non è prevista.

Tuttavia, tutte le partite saranno disponibili in streaming su discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà una diretta live testuale degli incontri degli italiani.

Il programma degli Australian Open

Il programma prevede numerosi match di rilievo sui principali campi di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena, dalle ore 1.30 italiane, scenderanno in campo Aryna Sabalenka contro Anastasia Potapova, seguita da Carlos Alcaraz contro Corentin Moutet non prima delle 3.30, e infine Frances Tiafoe contro Alex de Minaur non prima delle 9.00. Sulla Margaret Court Arena, sempre dalle 1.30, si giocheranno i match di Daniil Medvedev, Coco Gauff e altri.

Sulla John Cain Arena, oltre al match di Paolini, saranno in programma Victoria Mboko contro Clara Tauson, Tommy Paul contro Alejandro Davidovich Fokina, e Alexander Zverev contro Cameron Norrie. Altri incontri si svolgeranno su Kia Arena, 1573 Arena e vari Court.

Terzo turno: il programma del 23 gennaio

Il calendario degli Australian Open 2026 prevede per venerdì 23 gennaio il terzo turno del singolare maschile e femminile, con sessioni alle ore 1.00 e alle ore 9.00 italiane. La copertura streaming sarà garantita da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD e DAZN, mentre OA Sport continuerà a offrire la diretta live testuale degli incontri degli italiani.