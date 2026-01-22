Lorenzo Musetti affronterà Tomas Machac al terzo turno degli Australian Open, dopo l'eliminazione del greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista ceco ha avuto la meglio su Tsitsipas, imponendo il proprio gioco e guadagnandosi la sfida con l’azzurro.

La partita Machac-Tsitsipas

L'incontro tra Tomas Machac e Stefanos Tsitsipas si è concluso con la vittoria del ceco per 6‑4, 3‑6, 7‑6(5), 7‑6(5). Un confronto serrato, caratterizzato da due tie‑break decisivi, nei quali Machac ha dimostrato solidità mentale. Tsitsipas, finalista nel 2023, non è riuscito a esprimere il suo miglior gioco, pagando ogni errore.

Musetti e la sfida con Machac

Dopo la vittoria nel derby italiano contro Sonego, Musetti si prepara ora a un match che si preannuncia intenso contro un avversario in forma.

Le condizioni di Machac

Machac è reduce dalla vittoria del titolo ad Adelaide, un successo che gli ha dato fiducia. Pur avendo espresso dubbi sulla propria condizione fisica al suo arrivo in Australia, ha trovato il modo giusto per affrontare un tabellone impegnativo.

La partita contro Tsitsipas ha confermato la sua solidità, soprattutto nei tie‑break, dove ha saputo imporsi con lucidità.

Le difficoltà del torneo

Il torneo è reso difficile dalle condizioni climatiche estreme. Durante l'incontro tra Tsitsipas e Mochizuki, una raccattapalle ha avuto un malore in campo, causando una sospensione di circa dieci minuti. L’episodio ha evidenziato le difficoltà fisiche affrontate non solo dagli atleti, ma anche dallo staff.