Adelaide – Definiti i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide. Tommy Paul e Alejandro Davidovich Fokina avanzano nel torneo, mentre si conclude il percorso di Andrea Vavassori.

Paul e Davidovich Fokina ai quarti

Tommy Paul, seconda testa di serie, ha sconfitto il connazionale Reilly Opelka con un doppio 6-4, guadagnando l'accesso ai quarti. Nella parte alta del tabellone, Alejandro Davidovich Fokina, numero uno del seeding, ha superato l’australiano Rinky Hijikata per 6-3 6-2 in un'ora e ventitré minuti. Il prossimo avversario sarà il monegasco Valentin Vacherot, che ha beneficiato del ritiro di Thanasi Kokkinakis.

Vavassori eliminato da Vukic

Si è interrotto al secondo turno il cammino di Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni. Il tennista torinese è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-2 7-6(7) in un'ora e quarantacinque minuti circa. Vavassori ha avuto difficoltà con la seconda di servizio, totalizzando una percentuale del trenta per cento e sei doppi falli. Vukic ha mostrato un rendimento solido, chiudendo l'incontro con un doppio fallo dell’italiano sul match point.

Gli altri risultati del torneo

Nel tabellone maschile, Jaume Munar ha eliminato Francisco Cerúndolo (testa di serie numero tre) per 3-6 7-5 6-4, mentre Ugo Humbert ha superato Tallon Griekspoor (quarta testa di serie) con un netto 6-4 6-1.

Tomas Machac ha avuto la meglio su Quentin Halys (6-4 6-2), e Alexander Shevchenko, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Marton Fucsovics 6-3 7-6(8).

Adelaide, ultimo appuntamento prima degli Australian Open

Il torneo di Adelaide si svolge al Memorial Drive Tennis Centre su campi in cemento all’aperto. Questo evento ATP 250 rappresenta l'ultima tappa prima dell’Australian Open, in programma dal dodici al diciassette gennaio 2026. Alejandro Davidovich Fokina, numero quattordici del ranking ATP, è per la prima volta testa di serie numero uno in un evento ATP, e ha già raggiunto i settanta successi come favorito nei tornei del circuito maggiore.