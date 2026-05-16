Jannik Sinner ha brillantemente conquistato l’accesso alla semifinale degli Internazionali d’Italia, un traguardo di grande rilievo nel prestigioso torneo romano. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo e indiscusso protagonista della stagione, ha superato con un netto 6-2, 6-4 il suo avversario Andrey Rublev nei quarti di finale, dimostrando ancora una volta la sua superiorità sul campo. L'attesa è ora rivolta al prossimo sfidante, che emergerà dal confronto tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, un match che deciderà chi affronterà Sinner nella corsa al titolo.

Il percorso trionfale di Sinner al Foro Italico

La vittoria contro Rublev è stata ottenuta in poco più di un’ora e mezza di gioco, un tempo che testimonia la rapidità e l'efficacia del gioco di Sinner. L'azzurro ha dominato il primo set con un perentorio parziale di 6-2, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. Nel secondo set, ha mantenuto un alto livello di gioco, chiudendo 6-4, nonostante un leggero calo nel finale che non ha minimamente compromesso l'esito del match. Questo successo rappresenta la sua quinta semifinale stagionale in un torneo Masters 1000, un risultato eccezionale che consolida ulteriormente la sua leadership nel ranking mondiale e conferma il suo straordinario momento di forma.

Programma e attesa per le semifinali

L'appuntamento con la semifinale che vedrà protagonista Jannik Sinner è fissato per venerdì 15 maggio, sul celebre Campo Centrale del Foro Italico, cuore pulsante del tennis romano. L'incontro di Sinner non avrà inizio prima delle ore 19:00, garantendo agli spettatori un'emozionante serata di grande tennis. Precedentemente, non prima delle 15:30, si disputerà l'altra semifinale del torneo, che vedrà affrontarsi Luciano Darderi e Casper Ruud, promettendo un'altra sfida avvincente e di alto livello tecnico, che completerà il quadro dei finalisti.

Dettagli sulla trasmissione e i record stabiliti

La semifinale di Jannik Sinner, che lo vedrà opposto a Medvedev o Landaluce, sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati.

La trasmissione in diretta sarà assicurata su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, offrendo una copertura completa dell'incontro. Per chi preferisce la visione in chiaro, la partita sarà disponibile anche su TV8, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. La diretta streaming dell'evento sarà garantita attraverso le piattaforme Sky Go, NOW e TV8.it, fornendo diverse opzioni per seguire ogni punto. Un dato statistico di straordinario rilievo sottolinea l'eccezionale momento di forma e la continuità di Sinner: ha esteso la sua striscia di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 a ben 32 match. Questo risultato non è solo una serie di successi, ma un vero e proprio record nella storia di questa prestigiosa categoria di eventi, a testimonianza della sua ascesa ai vertici del tennis mondiale.