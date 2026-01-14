Emma Raducanu, Iva Jovic e Magda Linette hanno ottenuto importanti vittorie nel torneo WTA 250 di Hobart, in Australia. Le tenniste hanno confermando il loro buon momento di forma nella competizione.

Raducanu vince contro Osorio

Emma Raducanu ha vinto il match di primo turno contro Camila Osorio con un risultato di 6‑3, 7‑6(2) in due ore e dodici minuti. La tennista britannica, tornata in campo dopo un periodo di assenza, ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a imporsi in due set.

Nel prossimo turno affronterà Taylah Preston.

Jovic e Linette avanzano nel torneo

Iva Jovic ha battuto Janice Tjen con un netto 6‑0, 6‑1 e successivamente ha superato Renata Zarazua 6‑1, 6‑2, confermando la sua ottima condizione. Magda Linette, invece, ha avuto la meglio su Oksana Selekhmeteva con il punteggio di 6‑3, 1‑6, 6‑1 in un’ora e cinquantatré minuti, mostrando grande capacità di reazione dopo aver perso il secondo set.

WTA 250 di Hobart: il programma

Il torneo WTA 250 di Hobart si gioca su cemento all’aperto presso l’Hobart International Tennis Centre. Le prossime giornate vedranno le tenniste impegnate nei turni successivi, con Raducanu, Jovic e Linette tra le protagoniste più attese.