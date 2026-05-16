La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia. L'incontro, interrotto intorno alle 21:45 ora locale, vedeva Sinner in vantaggio per 6-2, 5-7, 4-2. La partita riprenderà domani alle 15:00, con Medvedev al servizio e sotto di un break nel set decisivo.

Il match, caratterizzato da un'intensa tensione agonistica, ha visto il ventiquattrenne italiano a soli due giochi dalla qualificazione alla finale, dove attende Casper Ruud. Nonostante un avvio dominante, Sinner ha manifestato segni di fatica evidenti: iperventilazione, sudorazione intensa, crampi e difficoltà a deglutire hanno messo a dura prova la sua condizione fisica.

Tuttavia, il tennista ha mantenuto la calma e, dopo aver richiesto l'assistenza del fisioterapista per un problema al muscolo della coscia destra, è riuscito a conservare il vantaggio nel terzo set.

La reazione di Medvedev e la decisione della sospensione

Daniil Medvedev, trentenne russo, aveva affrontato una dura battaglia il giorno precedente per eliminare Martín Landaluce in oltre due ore. Nella semifinale, dopo aver perso nettamente il primo set, Medvedev ha mostrato grande determinazione, aggiudicandosi il secondo parziale e portandosi avanti 3-0 nel terzo. Sinner, tuttavia, ha saputo recuperare, e al momento della sospensione era in vantaggio 4-2, avendo appena mancato una palla break che lo avrebbe portato sul 5-2.

Nonostante Medvedev desiderasse continuare a giocare, la giudice di sedia Aurelie Tourte, con il consenso dello stesso Sinner, ha optato per la sospensione a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Ruud in attesa, Sinner a caccia di record storici

Il vincitore della semifinale tra Sinner e Medvedev affronterà Casper Ruud, che ha nettamente superato Luciano Darderi con un doppio 6-1 in poco più di un’ora. Il ventisettenne norvegese ha così raggiunto la sua ventisettesima finale a livello ATP, confermando la sua posizione tra i migliori specialisti della terra battuta. Per Sinner, invece, la posta in gioco è alta: è in corsa per diventare il secondo uomo nella storia a raggiungere sei finali consecutive nei Masters 1000, un traguardo precedentemente raggiunto solo da Novak Djokovic.

Inoltre, l'italiano punta a essere il primo connazionale a vincere il torneo di Roma dal 1976, anno del trionfo di Adriano Panatta, e il secondo tennista a raggiungere le prime cinque finali Masters 1000 della stagione, eguagliando Rafael Nadal.

La sospensione per pioggia potrebbe rivelarsi un fattore favorevole per Sinner, offrendogli la possibilità di recuperare energie preziose prima della ripresa del match. Casper Ruud, dal canto suo, ha già espresso le sue aspettative per la finale: “Domenica sarà una partita molto difficile, chiunque sarà il mio avversario”, ha dichiarato, in attesa di conoscere il suo sfidante per l'atto conclusivo di domenica.