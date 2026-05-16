Jannik Sinner è pronto per la semifinale degli Internazionali d’Italia, un appuntamento cruciale in programma venerdì al Foro Italico di Roma. L'azzurro, numero uno del mondo, scenderà in campo sul Campo Centrale non prima delle ore 19 per affrontare il vincente del match tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

Il percorso verso la semifinale

Il tennista italiano ha conquistato l'accesso al penultimo atto del torneo superando Andrey Rublev nei quarti di finale con un netto 6-2, 6-4. La vittoria, ottenuta in un'ora e trentuno minuti, ha consolidato una straordinaria striscia di trentadue vittorie consecutive nei Masters 1000, dimostrando la sua eccezionale forma.

La sfida sul Campo Centrale: orario e avversario

La semifinale di Sinner è fissata per venerdì 15 maggio, con inizio previsto non prima delle ore 19, nella sessione serale del Campo Centrale del Foro Italico. L'attesa è alta per scoprire chi tra Medvedev e Landaluce sarà il suo prossimo avversario in questa sfida determinante per l'accesso alla finale.

Dettagli della semifinale: precedenti e copertura televisiva

La semifinale di Jannik Sinner è confermata per venerdì 15 maggio alle ore 19 sul Campo Centrale del Foro Italico. I precedenti incontri tra Sinner e Medvedev vedono l'italiano in vantaggio con nove vittorie a sette, mentre non esistono precedenti con il giovane Landaluce. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena) e in chiaro su TV8, offrendo diverse opzioni per la visione in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV.